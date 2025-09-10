Τροχαίο στον Πειραιά: Πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα- Η ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ

Πανικός σε λεωφορείο και τραμ μετά από τροχαίο στην οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά το απόγευμα της Τετάρτης (10/9).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραμ προσέκρουσε στην πίσω πλευρά του λεωφορείου, με την ΣΤΑΣΥ να αποδίδει το τροχαίο σε αδιαθεσία του μηχανοδηγού.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τριάντα άνθρωποι ωστόσο, δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία τους, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ. Από τους τραυματίες οι 23 διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία και στους υπόλοιπους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Ο οδηγός του τραμ φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, ενεργοποιήθηκε το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του τραμ, μειώνοντας τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η βάρδια του οδηγού ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης. Από τα στοιχεία του βαρδιολογίου προκύπτει ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη έκανε κανονικά 8ωρη βάρδια.

Η εταιρεία επισημαίνει πως ο οδηγός εργάζεται στη ΣΤΑΣΥ από το 2005 και υποβάλλεται σε ετήσιους ιατρικούς ελέγχους, χωρίς να έχει εντοπιστεί πρόβλημα.

Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά) διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ. Η ΣΤΑΣΥ εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό, παρακολουθεί την κατάσταση των τραυματιών και ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ:

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε και η ΟΣΥ στην οποία αναφέρει: «Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο είχε σταματήσει κανονικά στη στάση, η οποία «πατάει» στις γραμμές κίνησης του τραμ προκειμένου να αποβιβάσει επιβάτες όταν ο συρμός του τραμ προσέκρουσε πάνω του. Μεταξύ των τραυματιών, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν εκδορές - όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές - συγκαταλέγονται και οι οδηγοί των δύο οχημάτων.

Επιβάτης του τραμ ήταν και στη σύγκρουση των δύο λεωφορείων με τους 47 τραυματίες στη Βούλα

Για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μετά την πρόσκρουση του τραμ στο λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας, μίλησε επιβάτης του τραμ.

Ο εν λόγω κύριος υποστηρίζει ότι ήταν επιβάτης και στο εξαιρετικά σοβαρό τροχαίο ατύχημα, στις αρχές του περασμένου Ιουλίου, με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν στη Βούλα. Σε αυτό το ατύχημα τραυματίστηκαν 47 επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι που πήγαιναν στη θάλασσα.

«Λένε ότι ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του (ο μηχανοδηγός του τραμ). Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για το αποψινό ατύχημα είπε ότι δύο τρία άτομα τραυματίστηκαν στο τραμ, πως είχαν ταραχτεί, καθώς και ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησαν σκηνές πανικού. «Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» σημειώνει καταλήγοντας.