Ψέριμος: Αποκτά Δημοτικό Σχολείο το ακριτικό νησί για τους δυο μικρούς μαθητές

Στην ίδρυση μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Ψέριμο, το οποίο θα υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο τους δυο μικρούς μαθητές που ολοκλήρωσαν τη διετή υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο του νησιού, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, με απόφαση της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Τα παιδιά έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στην Ψέριμο αντί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο. Το Δημοτικό Σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το Νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο. Σε ότι αφορά στην υποδομή, το σχολικό συγκρότημα διαθέτει, ήδη, δύο διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εξάλλου, ο Δήμος Καλυμνίων, στον οποίο ανήκει διοικητικά η Ψέριμος, καθώς και η Σχολική Επιτροπή έχουν δεσμευθεί ότι θα παρέχουν στο νέο σχολείο την υλικοτεχνική υποδομή που θα απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία και πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δυο μικρών μαθητών της Α’ τάξης.

Τη νέα σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο της Ψερίμου, θα φοιτούν 3 παιδιά ενώ αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η συμβολή της νηπιαγωγού που θα παραμείνει για δεύτερη χρονιά στο νησί αναλαμβάνοντας και ρόλο μέντορα για τον/ την εκπαιδευτικό που θα διδάσκει στο Δημοτικό.

Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη



Οπως είπε η υπουργος «παρά τις δυσκολίες, οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση. Οι ακριτικές μας περιοχές, τα μικρά νησιά μας, όπως είναι και η Ψέριμος, αποτελούν εθνικούς «φάρους». Με τη συμβολή αξιέπαινων εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μάθησης, αλλά και την υποστήριξη του Δήμου Καλυμνίων διασφαλίζουμε ότι οι μικροί μαθητές στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο της Ψερίμου θα έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με όλα τα παιδιά της χώρας. Οι πέντε οικογένειες, θα μείνουν στον τόπο τους με τα παιδιά τους, διατηρώντας τους εθνικούς μας ”φάρους” φωτεινούς».