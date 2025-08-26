Δημοσκόπηση: Πτώση 4,5 μονάδων για ΝΔ – Τι απαντούν στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

Προβάδισμα 9,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Politic. Δυσαρέσκεια επικρατεί για τη διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου φέτος, ενώ η πλειοψηφία ζητεί μείωση φορολογίας ενόψει της ΔΕΘ.

Το κυβερνών κόμμα, σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου καταγράφει απώλεια 4,5 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα. Ενίσχυση καταγράφει η Ελληνική Λύση, στα ίδια επίπεδα κινείται η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται ανοδικά.

Η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος



Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 21,4%

ΠΑΣΟΚ: 12,2%

Ελληνική Λύση: 8,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

ΚΚΕ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 4,4%

ΜέΡΑ25: 4,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Νίκη: 1,1%

Αναποφάσιστοι: 17,4%



Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 25,9%

ΠΑΣΟΚ: 14,8%

Ελληνική Λύση: 10,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

ΚΚΕ: 7,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 5,3%

Φωνή Λογικής: 5,2%

ΜέΡΑ25: 5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%

Νίκη: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο: 7,9%

Μητσοτάκης ή Τσίπρας



Στο δίλημμα Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας, το 31% προτιμά τον νυν πρωθυπουργό, ενώ το 26% τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το 43% απαντά «κανένας».

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», Κυριάκος Μητσοτάκης υποχωρεί αισθητά, από το 31,7% στο 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες. Την ίδια στιγμή, η απάντηση «κανέναν» ενισχύεται και από το 29,4% ανεβαίνει στο 30,9%, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σχεδόν σταθερός (10% τον Ιούνιο, 9,3% τον Αύγουστο), ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κινείται στα ίδια επίπεδα (7,3% – 7,4%).

Μείωση φορολογίας ή αύξηση επιδομάτων;



Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, οι πολίτες απαντούν κατηγορηματικά: το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Αντιθέτως, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Τι λένε για τη φετινή αντιπυρική διαχείριση και το 112



Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 48% θεωρεί τη διαχείριση των φετινών πυρκαγιών χειρότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ το 34% εκτιμά ότι παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Το 17% κρίνει ότι η διαχείριση ήταν καλύτερη.

Ως προς τις ειδοποιήσεις του 112 για εκκενώσεις περιοχών, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 50% απαντούν πως οι πολίτες θα πρέπει να κρίνουν μόνοι τους, αξιολογώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ το 46% απαντά ότι οι οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα και απολύτως.

