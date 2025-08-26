Έρχονται «διπλές» τιμές στα βασικά είδη διατροφής

Δύο …τιμές θα βλέπουν οι καταναλωτές στα ταμπελάκια των βασικών ειδών διατροφής στα σούπερ μάρκετ -όπως το κρέας-, τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα τελευταία, σύμφωνα με πρωτοβουλία που εξετάζει η κυβέρνηση.

Η μία «τιμή», η οποία θα αναγράφεται στο ταμπελάκι θα είναι εκείνη στην οποία προμηθεύονται τα σούπερ μάρκετ ένα είδος διατροφής από την συνεργαζόμενη χονδρεμπορική επιχείρηση και η άλλη από κάτω από την τιμή προμήθειας στο ίδιο ταμπελάκι θα δείχνει την τελική τιμή πώλησης του ίδιου προϊόντος, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης.

Στόχος αυτού του μέτρου θα είναι να μπορεί να κρίνει ο ίδιος ο καταναλωτής το κατά πόσο μεγάλο είναι το «περιθώριο κέρδους» μίας αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Βλέποντας ο καταναλωτής μεγάλο κέρδος σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα μπορεί ενδεχομένως να κατευθύνεται σε μια αλυσίδα με χαμηλότερο κέρδος, πιέζοντας έτσι εμμέσως στη μείωση των τιμών στις αλυσίδες με μεγάλα περιθώρια κέρδους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο βασικότερος λόγος για τις υψηλότερες τιμές τις οποίες έχουν ορισμένα σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλα (πέραν των κοινών αιτιών όπως το ενεργειακό κόστος) είναι το εργασιακό κόστος και συγκεκριμένα, το γεγονός ότι επιλέγουν να έχουν πολύ προσωπικό σε σχέση με άλλες αλυσίδες που είναι στο μοντέλο ανάπτυξης τους το συγκριτικά λιγότερο προσωπικό.

