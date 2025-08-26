Θλίψη στο Αγρίνιο για την 45χρονη: Άφησε σημείωμα πριν δώσει τέλος στη ζωή της

Η γυναίκα αφού πρώτα φέρεται να απείλησε πως θα πέσει, στη συνέχεια έκανε πράξη την απειλή της κι έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου, λίγα μέτρα μετά την συμβολή της με την Δ. Σταΐκου.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου από το περιστατικό αυτοχειρίας 45χρονης μητέρας το βράδυ της Δευτέρας (25/8) περί τις 20:50.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα ενός ανήλικου αγοριού. Πρόσφατα είχε ανοίξει εμπορικό κατάστημα στο Αγρίνιο, ενώ αντίστοιχο κατάστημα διατηρούσε και στην Ιτέα, όπου διέμενε.

Όπως φαίνεται, η 45χρονη ήταν γυναίκα ήταν αποφασισμένη να δώσει τέλος στη ζωή της. Στη θέα των πυροσβεστών, που έσπευσαν στο σημείο και επιχειρούσαν να φουσκώσουν ειδικό στρώμα, περπάτησε στο εξωτερικό μέρος του μπαλκονιού και έπεσε χάνοντας τη ζωή της. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια γειτόνων και περαστικών που σοκαρισμένοι προσπαθούσαν να την μεταπείσουν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα φέρεται να άφησε σημείωμα πριν δώσει με τραγικό τρόπο τέλος στη ζωή της. Από το σημείωμα προκύπτει ότι η αυτόχειρας φέρεται να επέρριπτε ευθύνες στον εαυτό της για τον ρόλο της για θέματα της της ζωής της.

πηγη agriniopress