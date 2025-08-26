«Ένα σπίτι για κάθε ουρά»: Ημέρα υιοθεσίας στην Πάτρα για τα αδέσποτα που σώθηκαν από τη φωτιά

Γιορτή Υιοθεσίας του Δήμου Πατρέων, το Σάββατο 30 Αυγούστου, στην Πλαζ της Αγυιάς στην Πάτρα, από τις 6.30 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.
Με το σύνθημα «ένα σπίτι για κάθε ουρά, μια οικογένεια, μια ζεστή αγκαλιά» ο δήμος Πατρέων διοργανώνει το Σάββατο, 30 Αυγούστου ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που διεσώθησαν από τις πρόσφατες φωτιές στην Πάτρα.
Η προσέλευση εθελοντών και πολιτών όλων των ηλικιών στο σταθμό υποδοχής πυρόπληκτων ζώων που οργανώθηκε από τον Δήμο, ήταν πολύ ελπιδοφόρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, «δίπλα στις Οργανώσεις, τα Φιλοζωικά Σωματεία και τους κτηνιάτρους, όλοι μαζί δούλεψαν ακούραστα νυχθημερόν, υπερβάλλοντας εαυτόν, για να σώσουν τις ζωές εκείνων που δεν έχουν φωνή να επικοινωνήσουν τον πόνο τους».
«Οι ανάγκες όμως δε σταματούν εδώ» αναφέρεται χαρακτηριστικά και απευθύνουν έκκληση προσέλευσης στη «Γιορτή Υιοθεσίας του Δήμου Πατρέων, το Σάββατο 30 Αυγούστου, στην Πλαζ της Αγυιάς στην Πάτρα, από τις 6.30 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.»
«Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους τετράποδους συμπολίτες μας και ίσως θα βρείτε ανάμεσα τους τον μελλοντικό καλύτερό σας φίλο» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
