«Ένα σπίτι για κάθε ουρά»: Ημέρα υιοθεσίας στην Πάτρα για τα αδέσποτα που σώθηκαν από τη φωτιά

Με το σύνθημα «ένα σπίτι για κάθε ουρά, μια οικογένεια, μια ζεστή αγκαλιά» ο δήμος Πατρέων διοργανώνει το Σάββατο, 30 Αυγούστου ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που διεσώθησαν από τις πρόσφατες φωτιές στην Πάτρα.



Η προσέλευση εθελοντών και πολιτών όλων των ηλικιών στο σταθμό υποδοχής πυρόπληκτων ζώων που οργανώθηκε από τον Δήμο, ήταν πολύ ελπιδοφόρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, «δίπλα στις Οργανώσεις, τα Φιλοζωικά Σωματεία και τους κτηνιάτρους, όλοι μαζί δούλεψαν ακούραστα νυχθημερόν, υπερβάλλοντας εαυτόν, για να σώσουν τις ζωές εκείνων που δεν έχουν φωνή να επικοινωνήσουν τον πόνο τους».