Chevron στη νότια Κρήτη: Η Ελλάδα σφραγίζει την ΑΟΖ με αμερικανική υποστήριξη

Η επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron, σε συνεργασία με την Helleniq Energy, για τα Οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την προσπάθεια της Ελλάδας να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ για να συζητήσουν την ενίσχυση του στρατηγικού ενεργειακού ρόλου της χώρας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την κίνηση ως «νέο κεφάλαιο» για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου, τονίζοντας τη σημασία της για την ενεργειακή αυτάρκεια και τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας.

Τα συγκεκριμένα Οικόπεδα παρέμεναν ανενεργά για πάνω από δέκα χρόνια, καθώς η χώρα δεν είχε ενεργοποιήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα παρά τον νόμο 4001/2011, που καθόριζε τη μέση γραμμή της ελληνικής ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας.

Η εκκίνηση του διαγωνισμού για αυτά τα Οικόπεδα αμφισβητεί τις διεκδικήσεις τόσο της Λιβύης όσο και του Τουρκολιβυκού Μνημονίου, ενώ η συμμετοχή της Chevron ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και δημιουργεί μια «αμερικανική ομπρέλα» ασφάλειας, παρά τις προσπάθειες αμφισβήτησης.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δείξει ενδιαφέρον και για υπεράκτιες έρευνες στη Λιβύη, χωρίς να τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της ελληνικής ΑΟΖ, καθώς τα λιβυκά Οικόπεδα σέβονται πλήρως τη μέση γραμμή. Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα σε μια μακρά διαδικασία σεισμικών ερευνών και γεωτρήσεων, με στόχο την ανακάλυψη και αξιοποίηση κρίσιμων κοιτασμάτων, ενισχύοντας την οικονομία και την γεωπολιτική ισχύ της χώρας.