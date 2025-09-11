Πειραιάς: Επιβάτης του τραμ, ήταν και στη σύγκρουση των λεωφορείων με τους 47 τραυματίες στη Βούλα

Το ίδιο έργο σε επανάληψη για έναν επιβάτη του τραμ, το οποίο ενεπλάκη χθες σε τροχαίο στον Πειραιά με λεωφορείο.

Το απόγευμα της Τετάρτης (10 Σεπτεμβρίου 2025), σημειώθηκε τροχαίο στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στην οδό Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 30 επιβάτες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Ανάμεσα στους επιβάτες του λεωφορείου βρισκόταν και ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε πως είχε υπάρξει επιβάτης σε ένα από τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν στη Βούλα στις αρχές Ιουλίου.

Στο εν λόγω τροχαίο, τραυματίστηκαν 47 επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι που πήγαιναν στη θάλασσα.

«Λένε ότι ο μηχανοδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του. Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ», σημείωσε.

«Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» κατέληξε.