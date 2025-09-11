Μέγα Σπήλαιο: Σήμερα οι απολογίες για τις «ιερές μπίζνες»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι συλληφθέντες για την υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων.

Την Τρίτη οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Κορίνθου και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Πέμπτη. Aσκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Η αστυνομία έχει περάσει χειροπέδεςμ στον ηγούμενο της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και σε τέσσερα ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που πουλούσε αρχαία νομίσματα, ένα ζευγάρι και ο μεσάζων της υπόθεσης.

Όσον αφορά τον ηγούμενο της Μονής, αυτός ήταν στο στόχαστρο των αρχών πολύ καιρό πριν και συγκεκριμένα τα δυο τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ.

Τα μέλη του κυκλώματος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους. Όσον αφορά τις συναντήσεις τους, αυτές λάμβαναν χώρα, σε ερημικούς δρόμους, σε μοναχικά εστιατόρια ή καφέ και στο Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου.

Οι «ιερές μπίζνες» αποκαλύφθηκαν έπειτα από έρευνα του ελληνικού FBI. Aστυνομικός, εμφανίστηκε ως υποψήφιoς πελάτης, προσέγγισε τον Ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις εικόνες. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ο Ηγούμενος και ακόμη ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.