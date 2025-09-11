Χτύπησε το πρώτο κουδούνι και στην Πάτρα- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025- 2026 σήμερα για τα σχολεία της χώρας. Τα πρωτάκια πέρασαν το κατώφλι των σχολικών μονάδων μαζί με τους μαθητές όλων των βαθμίδων.

Το ξεκίνημα της νέας εκαπιδευτικής χρονιάς έγινε με την καθιερωμένη τέλεση του Αγιασμού ενώ θα δοθούν και τα βιβλία. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από αύριο Παρασκευή.

Στην Πάτρα επίσης το πρωί χτύπησε το κουδούνι και τελέστηκαν οι Αγιασμοί.

Η τελετή του Αγιασμού πραγματοποιείται σε διαφορετικές ώρες για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, ξεκινώντας από τις 8.15 για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία έως τις 9.15 για Γυμνάσια και Λύκεια.

Δείτε εικόνες από το 34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και το 15ο Γυμνάσιο Πατρών. Το παρών στο 15ο Γυμνάσιο έδωσε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ