Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της σημερινής απεργίας

24ωρη απεργιακή κινητοποίησης εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης
Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών θα υπάρξουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).
Ωστόσο, όπως αναφέρει η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. ΑΦΙΞΗ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Αθήνα. Θεσσαλονίκη. 50, 52
Θεσσαλονίκη. Αθήνα. 55
Αλεξανδρούπολη. Ορμένιο. 1680
Ορμένιο. Αλεξανδρούπολη 1681
Θεσσαλονίκη. Φλωρινα 1733
Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734
Θεσσαλονίκη. Σέρρες. 3632
Σέρρες Θεσσαλονίκη. 3633
Παλαιοφάρσαλος. Καλαμπάκα. C1880, C1884, C1886,
Καλαμπάκα. Παλαιοφάρσαλος. C1885
Λειανοκλάδι. Στυλίδα. C150, C152
Στυλίδα. Λειανοκλαδι. C155
Τιθορέα. Στυλίδα. C454
Στυλίδα. Τιθορέα. C153, C159
‘Αγιος Ανδρέας. Ρίο. 12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303
Ρίο. ‘ Αγιος Ανδρέας. 12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304
Καστελ/μπος. Α. Βασίλειος. C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333
Α. Βασίλειος. Καστελ/μπος. C6332, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334
Άγιος Ανδρέας Καμίνια. 12350, 12352, 12354, 12356
Καμίνια ‘Αγιος Ανδρέας. 12351,12353,12355,12357
Κιάτο Πάτρα. C8E, C14, C24E
Πάτρα. Κιάτο. C3E, C11E, C19E
Καμίνια. Κ. Αχαιά. C1350, C1352, C1354, C1356
Κ. Αχαιά Καμίνια. C1351, C1353, C1355, C1357
Αεροδρόμιο Α. Λιόσια 2226, 2230, 2234, 2238, 2246
Α. Λιόσια Αεροδρόμιο 2227, 2231, 2235, 2239, 2247
Α. Λιόσια Κορωπί (Κάντζα) 4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244
Κορωπί (Κάντζα) Α. Λιόσια 4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249
Πειραιάς Αεροδρόμιο 1200, 1234
Αεροδρόμιο Πειραιάς 1203, 1237
Πειραιάς Κιάτο 1304,1316, 1324
Κιάτο Πειραιάς 1309, 1321, 1329,
Αθήνα Χαλκίδα 1546, 1554, 2534
Χαλκίδα Αθήνα 1531, 1551, 1557
Οινόη Χαλκίδα 11530
Χαλκίδα Οινόη 2539
Θεσσαλονίκη Λάρισα 1593, 1597, 2591
Λάρισα Θεσσαλονίκη 1590, 1594, 1598
Ολυμπία Κατάκολο 1381, 1385
Κατάκολο Ολυμπία 1382
Πύργος Ολυμπία 1380
Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333
Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών) ή την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr
Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε). αντιδρά στις απολύσεις τριών έμπειρων μηχανοδηγών
Η ανακοίνωση της ΠΕΠΕ
Το Σωματείο μας πραγματοποιεί 24 ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενάντια στις πρόσφατες απολύσεις στην Hellenic Train, μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato.
Η Εταιρεία απέλυσε χωρίς καμία προειδοποίηση μέσα στον Αύγουστο 3 έμπειρους μηχανοδηγούς που άνηκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, (αντιμετώπιζαν –μετά από 42 και πλέον χρόνια δουλειάς- προβλήματα υγείας).
Στην πρόσφατη συνάντηση του Σωματείου μας οι εκπρόσωποι της Hellenic Train δήλωσαν πως η Εταιρεία στα πλαίσια της «αναδιοργάνωσης της» επιλέγει να απολύει όσους βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση (για να έχουν λιγότερες συνέπειες ανέφεραν- ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο) και όσους έχουν προβλήματα υγείας!
Την ίδια ώρα που απολύει εργαζόμενους, η Hellenic Train Εταιρεία που επιδοτείται με 50 και πλέον εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την προσφιλή της τακτική, αναγκάζει σε υπερεργασία (εργασία σε ημέρες ανάπαυσης) τους μηχανοδηγούς, ενώ δεν έχει χορηγήσει τις κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού!
Για την ημέρα της απεργίας το Σωματείο μας έχει διαθέσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.
Καλούμε την Διοίκηση της Hellenic Train να πάρει πίσω ΟΛΕΣ τις απολύσεις εργαζομένων και δηλώνουμε πως ο αγώνας μας ενάντια σε αυτές θα είναι διαρκής.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr