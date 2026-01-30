Πάτρα: Η Άνοια με τα Σωμάτια του Lewy, αναλύθηκε σε εκδήλωση την Τετάρτη 28-1-2026

Μία από τις συχνότερες και πιο σύνθετες μορφές άνοιας, η Άνοια με τα Σωμάτια του Lewy, άγνωστη στους περισσότερους αναλύθηκε από διακεκριμένους επιστήμονες της ιατρικής κοινότητας, στην διάρκεια επιστημονικής ενημέρωσης που πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία ο Σύλλογος Φροντιστών Ατόμων με Άνοια, Ψυχικές Διαταραχές και Άλλες Νόσους του Εγκεφάλου. Στην ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου στον φιλόξενο χώρο της Φιλαρμονικής Εταιρίας – Ωδείο Πατρών στη Ρήγα Φεραίου και Γκότση.

Στο επιστημονικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν οι ιατροί:

-Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχογηριατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επισκέπτης Καθηγητής, Technical University of Munich & Trinity College Dublin.

-Ζηνοβία Κεφαλοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, και ο

-Παναγιώτης Φελεμέγκας, Ψυχίατρος, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Πατρών.

-Η Δρ. Γεωργία Κωνσταντοπούλου, Ψυχολόγος, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και Αντιπρόεδρος του ΣΥ.Φ.Α.Ψ.Ε. αναφέρθηκε στις ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης που λειτουργούν στο Σύλλογο υπό την εποπτεία της ίδιας και της Κοινωνικής Λειτουργού κ. Φιλιώς Ζούπη με την συμμετοχή των φοιτητριών Αθανασίας Αδαμοπούλου από το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Ρένας Χυτοπούλου, από το ίδιο τμήμα και γραμματέως του Συλλόγου «Άλμα Ζωής».

Την εκδήλωση που τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τάκης Παπαδόπουλος, ο Καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής και Γεροντολογίας κ. Ιωάννης Ελούλ, η Πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ κ. Μάχη Σαλαμαλίκη, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης, συντόνισε η Σύμβουλος Επικοινωνίας κ. Ζέτα Ζάχου.

Την πίτα ευλόγησε ο Αιδεσιμότατος π. Γεώργιος Βλάχος, εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και την αγάπη του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου στο Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου και ευχήθηκε δημιουργική χρονιά με υγεία.

Τέλος το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί δημοσίως θερμά το Αχαϊκό Εντελβάις γιατί προσέφερε για δεύτερη χρονιά την πίτα του ΣΥΦΑΨΕ καθώς και τις εκδόσεις ΓΚΟΤΣΗ για το δώρο που δόθηκε στον τυχερό που κέρδισε το φλουρί.

Τέλος ευχαριστεί για τη φιλοξενία την Φιλαρμονική Εταιρία – Ωδείο Πατρών και ιδιαίτερα την κ. Βάσω Φιλιππαίου για την εξαιρετική συνεργασία.

*Πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστών Ατόμων με Άνοια,Ψυχικές Διαταραχές & Άλλες Νόσους του Εγκεφάλου είναι η Μαρία Σιορώκου, Δημοσιογράφος.