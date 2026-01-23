Πάτρα: «Δευτέρες στο Ωδείο» με το ρεσιτάλ «Φαντασιομάνια»

Με το Ρεσιτάλ "ΦΑΝΤΑΣΙΟΜΑΝΙΑ" το οποίο περιλαμβάνει έργα για σόλο (Φλάουτο) με την Ι. Γκλίνκα στο Φλάουτο, συνεχίζεται στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10), η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο».

Η Ιβόνα Γκλίνκα είναι διακεκριμένη φλαουτίστα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερμηνείες της σε έργα σύγχρονης έντεχνης μουσικής έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής.

Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ με έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου και έχει συμπράξει ως πρώτο φλάουτο, αλλά και ως σολίστ με ορχήστρες στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Πάνω από τριακόσιες πρεμιέρες έργων, τα περισσότερα γραμμένα ειδικά για εκείνη, απηχούν το μεγάλο ενδιαφέρον και τη συστηματική της ενασχόληση με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία

Γεννήθηκε στο Kwidzyn της Πολωνίας και σε ηλικία 18 ετών απέκτησε δίπλωμα φλάουτου από το Μουσικό Λύκειο του Gdansk, αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία. Συνέχισε τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία του Gdansk, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1994 με Master of Music in Performance. Με υποτροφία της Bâoise Holding Scholarship Found, παρακολούθησε κατά την περίοδο 1991-94 τα θερινά μαθήματα της Μουσικής Ακαδημίας του Lenk, στην Ελβετία, με τον Peter Lukas Graf. Το 1992, με υποτροφία του δημάρχου της πόλης του Darmstadt της Γερμανίας, παρακολούθησε το Ferienkurse für Neue Musik, όπου μελέτησε σύγχρονες τεχνικές φλάουτου με τον Pierre-Yves Artaud. Από το 1996 συνεχίζει τις σπουδές της στην Accademia Internationale Superiore di Musica στην Biella της Ιταλίας με τον Peter-Lukas Graf και αργότερα στην École Normale de Paris με τον Pierre- Yves Artaud.

Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας «ενόργανης μουσικής τέχνης» από τη Μουσική Ακαδημία της Κρακοβίας, με θέμα διατριβής τη μουσική για φλάουτο του Brian Ferneyhough, ενώ το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διατριβής τη σύγχρονη ελληνική μουσική για σόλο φλάουτο.

Έχει αποσπάσει 50 βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχει ηχογραφήσει πλήθος έργων και εμφανίζεται σε δεκάδες δίσκους ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιριών, όπως Centaur, Sarton Records, BMG, Ίριδα, Magni, Mercury, Phasma Music, PMG κ.ά.

Διδάσκει φλάουτο στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών, Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και από το 2020 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Ιβόνα Γκλίνκα είναι Yamaha Artist.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας είναι δωρεάν.