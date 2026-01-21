Πάτρα: «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή»

H θεατρική παράσταση «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» ανεβαίνει στην Πάτρα στις 23 Ιανουαρίου 2026.

Θα δοθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 8.30 μ.μ.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Κιμούλη. Ερμηνεύει ο Μάρκος Γέττος.

Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 15 ετών.