Μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο

14 χρόνια μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, (24-1-2012), η οικογένεια του μεγαλύτερου Έλληνα σκηνοθέτη παρουσιάζει σε συνεργασία με το Cinobo, μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, το Cinobo Όπερα φιλοξενεί "Το Bλέμμα του Οδυσσέα", την ταινία που κέρδισε το Μεγάλο Bραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών το 1995, σε μια ειδική προβολή που θα προλογίσουν η οικογένεια και οι συνεργάτες του διεθνούς σκηνοθέτη, τιμώντας το έργο του αλλά και τη συμβολή του στο παγκόσμιο σινεμά.

"Το Βλέμμα του Οδυσσέ"α αποτελεί το δεύτερο μέρος της Τριλογίας των Συνόρων του Θόδωρου Αγγελόπουλου και θεωρείται από τα πιο προσωπικά και στοχαστικά του έργα. Η σκηνή της θρησκευτικής αντιδιαδήλωσης στη Φλώρινα αποτελεί άμεση αναφορά στις αντιδράσεις της τοπικής εκκλησίας απέναντι στο Μετέωρο Βήμα του Πελαργού.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε οκτώ χώρες, με το ταξίδι της κάμερας να ακολουθεί τη γεωγραφία της Ιστορίας. Ελλάδα, Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Ρουμανία.

Παράλληλα, το Cinobo γίνεται η πρώτη πλατφόρμα παγκοσμίως που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά όλο το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Από τις 23 Ιανουαρίου 2026, αποκλειστικά στο cinobo.com, θα είναι διαθέσιμες για streaming 13 ταινίες μεγάλου μήκους και 2 μικρού μήκους - δηλαδή όλη η φιλμογραφία που Θόδωρου Αγγελόπουλου - σε μια συλλογή που συνθέτει το βλέμμα του σκηνοθέτη στην ιστορία, τη μνήμη, την ποίηση, τα σύνορα, το παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Για πρώτη φορά, θα μπορεί κάποιος να βρει σε μία συλλογή όλο το έργο του, κάτι που ήταν και η μεγαλύτερη ως σήμερα απαίτηση των συνδρομητών του Cinobo από το ξεκίνημά του. Παράλληλα όμως, είναι και ένα ταξίδι σε ένα μεγάλο κεφάλαιο του παγκόσμιου σινεμά, ανεξερεύνητο ακόμη από ένα νεότερο κοινό, ένα σινεμά που οφείλαμε να καταστήσουμε προσβάσιμο σε όλους.

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Ξεκίνησε νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες εγκατέλειψε πριν πάρει το πτυχίο του. Το 1961 έφυγε στο Παρίσι, όπου αρχικά παρακολούθησε στη Σορβόννη μαθήματα γαλλικής φιλολογίας και εθνολογίας και στη συνέχεια μαθήματα κινηματογράφου στη Σχολή Κινηματογράφου IDHEC και στο Musée de l'Homme. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1964, και μέχρι το 1967, εργάστηκε ως κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή». Το 1968 παρουσίασε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία, Η Εκπομπή, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1970, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Αναπαράσταση, κέρδισε το Α΄ βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλες διακρίσεις στο εξωτερικό, και σηματοδότησε την αυγή του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Έκτοτε, οι ταινίες του έχουν συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και έχουν κερδίσει πολλά βραβεία, τα οποία τον καθιέρωσαν παγκοσμίως ως έναν από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου. Αποκορύφωμα των βραβεύσεων, ο Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ των Καννών, το 1998, για την ταινία "Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα".

Στις 24 Ιανουαρίου 2012, κατά την διάρκεια διαλείμματος στο γύρισμα της ταινίας του Η Άλλη Θάλασσα στη Δραπετσώνα, τραυματίστηκε σοβαρά από διερχόμενη μοτοσικλέτα ενώ διέσχιζε πεζός τον δρόμο. Το ίδιο βράδυ άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Φαλήρου, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

