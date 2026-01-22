Κοπή πίτας από το Σύλλογο Φροντιστών Ατόμων με Άνοια, Ψυχικές Διαταραχές και Άλλες Νόσους του Εγκεφάλου

Ο Σύλλογος Φροντιστών Ατόμων με Άνοια, Ψυχικές Διαταραχές και Άλλες Νόσους του Εγκεφάλου πραγματοποιεί εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας για το νέο έτος. Η εκδήλωση που θα γίνει Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρίας – Ωδείο Πατρών (Ρ. Φεραίου και Γκότση) στις 18.30 θα πλαισιωθεί από επιστημονική ενημέρωση με θέμα την Άνοια με τα Σωμάτια του Lewy, μία από τις συχνότερες και πιο σύνθετες μορφές άνοιας.

Στο επιστημονικό μέρος της εκδήλωσης θα συμμετάσχουν οι ιατροί:

• Παναγιώτης Αλεξόπουλος,

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχογηριατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Επισκέπτης Καθηγητής, Technical University of Munich & Trinity College Dublin.

• Ζηνοβία Κεφαλοπούλου,

Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

• Παναγιώτης Φελεμέγκας,

Ψυχίατρος, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Πατρών.

Την εκδήλωση θα συντονίσουν η κ. Ζέτα Ζάχου, Σύμβουλος Επικοινωνίας και η Δρ. Γεωργία Κωνσταντοπούλου, Ψυχολόγος και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μετά την ολοκλήρωση του επιστημονικού σκέλους, θα ακολουθήσει η παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας, σε κλίμα διαλόγου, συμπερίληψης και γόνιμης ανταλλαγής εμπειριών.

*Πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστών Ατόμων με Άνοια,Ψυχικές Διαταραχές & Άλλες Νόσους του Εγκεφάλου είναι η Μαρία Σιορώκου, Δημοσιογράφος.