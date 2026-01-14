Έρευνα στη θεατρική πράξη, από τη συγγραφή στη σκηνή HOTEL HELMOS

Με στόχο έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ θεωρίας, λόγου, πράξης και βιώματος στην δημιουργία της θεατρικής τέχνης, το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού σε συνεργασία με την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Ι.& Ε. Τοπάλη και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποίησαν, τη Δράση: Έρευνα στη θεατρική πράξη, από τη συγγραφή στη σκηνή, στις 10/1/2026, αφού προηγήθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου με τον τίτλο: HOTEL HELMOS - Στα δωμάτιά του διανυκτέρευσε σχεδόν ένας αιώνας νεοελληνικού βίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, το σκεπτικό της πρόσκλησης ήταν επικεντρωμένο στην πρόσληψη της θρυλικής «Γκόλφως» με έναν δημιουργικό, αναστοχαστικό και ρηξικέλευθο τρόπο, με στόχο τη δημιουργική ανανέωση του σύγχρονου θεατρικού έργου στην Ελλάδα.



Οι διαγωνιζόμενοι προσέγγισαν ζητήματα της πρόσφατης ιστορίας, έθεσαν θέματα σκηνικής γλώσσας, διερεύνησαν τα όρια του θεατρικού λόγου, ανέδειξαν θεματικές που θίγουν σύγχρονα ζητήματα.



Τα βραβευμένα έργα παρουσιάστηκαν στο κοινό της Πάτρας, στη Βίλα Κόλλα, από τους φοιτητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας), από την Ερευνητική φοιτητική ομάδα ΘΕΩΡΕΙΟ και από το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Προηγήθηκε συζήτηση που συντόνισε η κυρία Λίνα Ρόζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και ο κύριος Άγις Μαρίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου. Μίλησαν ο κ. Άκης Δήμου, θεατρικός συγγραφέας, η Δηώ Καγγελάρη, Διευθύντρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, οι βραβευμένες συγγραφείς Μερόπη Παπαστεργίου και Τζίνα Στεφανοπούλου, ενώ χαιρέτισαν την Ημερίδα η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Πατρών κα Λένα Αλμπάνη, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κος Ραφαηλίδης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ι & Ε Τοπάλη κος Πολίτης-Στεργίου. Για την Οργάνωση της Ημερίδας συνεργάστηκαν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (ΕΔΙΠ) από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και η Δρ. Μαρία Φραγκή (ΕΕΠ) από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.



Στο καλλιτεχνικό μέρος παρουσιάστηκαν η ταινία μικρού μήκους «Ο Αντρέι στα Χρυσάνθεμα», σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μαρίας Φραγκή και τα βραβευμένα έργα του Διαγωνισμού Ηotel Helmos.

Συμμετείχαν:

Δραματική Σχολή Εθνικού Θεάτρου

Μαύρα Καζάκη: Χαμένο πρόβατο σε ξένη στάνη

Σκηνοθέτις: Τέρψη Κονταργύρη

Συμμετέχουν:

Ματίνα Λάγγη

Νεφέλη Μούστου

Στέλλα Παρασκάκη

Αστέρης Ριμαγμός

Μερόπη Ρισβά

Κατερίνα Σωτηρίου

Μουσική, Video: Τέρψη Κονταργύρη

Κώστας Λάκης Τρεις σε φερ φορζέ

Σκηνοθέτις: Νικολέττα Θαμνοπούλου

Συμμετέχουν:

Αλέξης Αραμπατζίδης

Αντώνης Δερμιτζάκης

Βασίλης Καραγιάννης

Αλέξανδρος Κατσιμίχας

Φερνάντο Μπάλα

Άννα Ρίζου

Μουσική: Βασίλης Καραγιάννης

Γεωργία Στεφανοπούλου: Εσύ θα αυτοκτονούσες για μένα;

Σκηνοθέτης: Αντώνης Τσιστράκης

Συμμετέχουν:

Ειρήνη Βουζάκη

Κατερίνα Γκουντούλια

Αλέξανδρος Νάμπα Σαμ

Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου

Γιάννης Ασδραχάς: Χελμός 207

Σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Φραγκή

Συμμετέχουν:

Κωνσταντίνος Γαβριήλ

Νάνσυ Κολλιοπούλου

Γιώργος Μάλλιος

Δημήτρης Μαρούδας

Μαρία Μπλατζογιάννη

Γιώργος Πουρνάρης

Έφη Τριπολιτσιώτη

Ελένη Τσώτση

Φοιτητική ερευνητική ομάδα ΘΕΩΡΕΙΟ

Μερόπη Παπαστεργίου: Golf-ω

Διδασκαλία: Μαρία Φραγκή

Συμμετέχουν:

Ειρήνη Αγγελοθανάση

Λουκία Βισίλια

Ειρήνη Καμπόλη

Διονύσης Λεβεντάκης

Γιώργος Μάλλιος

Ιωάννα Μπλέτσα

Γιώργος Πουρνάρης