Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές»- Παρών και ο Φρέντης Μπελέρης

Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές» του πρέσβη ε.τ. Αλέξανδρου Π. Μαλλιά, στην Πάτρα, στις 23 Ιανουαρίου, στις 6.30 μμ, στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Η σχετική πρόσκληση αναφέρει:

Η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», το Επιμελητήριο Αχαΐας, και οι Εκδόσεις Ι. Σιδέρης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

«Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές» του πρέσβη ε.τ. Αλέξανδρου Π. Μαλλιά.

Το βιβλίο φωτίζει κρίσιμες πτυχές των ελληνοαλβανικών σχέσεων, συνδυάζοντας διπλωματική εμπειρία, ιστορική γνώση και πολιτική ανάλυση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

• Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

• Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

• Ανδρέας Σιδέρης, εκδότης

Ομιλητές:

• Θεόδωρος Λουλούδης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, εκδότης εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

• Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β’ Πειραιώς, ΣΥΡΙΖΑ, μέλος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

• Φρέντης Μπελέρης, ευρωβουλευτής, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα – Νέα Δημοκρατία

• και ο συγγραφέας, Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς

Συντονιστής:

Κώστας Μάγνης, δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας