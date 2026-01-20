Πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της «Πολυφωνικής» Χορωδίας Πάτρας

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της «Πολυφωνικής», παρουσία μελών, φίλων και εκπροσώπων φορέων της πόλης.
Η ανακοίνωση της «Πολυφωνικής» αναφέρει τα εξής:
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», την παρελθούσα Κυριακή, στις κατάμεστες εγκαταστάσεις του Οργανισμού, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, των μελών και φίλων της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ.
Την πίτα ευλόγησε ο Παν. Αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, ενώ έψαλλε ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος).
Ακολούθησε η καθιερωμένη διαδικασία κοπής των κομματιών της πίτας, για όλα τα τμήματα του Οργανισμού, ενώ το τυχερό νόμισμα βρέθηκε στο κομμάτι «του Χριστού και της Εκκλησίας» και το οποίο παρέλαβε ο παριστάμενος αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Κόττορος προέβη στη συνέχεια στον Διοικητικό Απολογισμό του 2025, ενώ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μο Σταύρος Σολωμός, παρουσίασε επί οθόνης, τον καλλιτεχνικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και ο οποίος περιλάμβανε 106 συναυλίες- παραστάσεις των 11 τμημάτων του Οργανισμού, τοπικά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της γιορτινής αυτής εκδήλωσης τιμήθηκαν για την μακρόχρονη θητεία και προσφορά τους στον Οργανισμό, ο καθηγητής κιθάρας του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Ανδρέας Μπένος και το μέλος της ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ και ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, Μάκης Πομώνης.
Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης κάλυψε, η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά).
Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, η βουλευτής Αχαΐας κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ. Τάκης Αντωνόπουλος, ο εκπρόσωπος του Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Ιάσονα Φωτήλα, Βασίλης Φιλιππόπουλος, η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας κα Βίβιαν Σαμούρη ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Πατρέων από κοινού με τη Δημοτική Σύμβουλο κα Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου, ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων κ. Πέτρος Ψωμάς, ο επιχειρηματίας κ. Νίκος Καρακίτσος, κ.α.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr