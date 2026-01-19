Αίγιο: Μουσειακή Έκθεση Ιστορικών Κειμηλίων για την Μυστική Συνέλευση Βοστίτσας του 1821

Ο Δήμος Αιγιαλείας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας (26–31 Ιανουαρίου 1821), διοργανώνει μουσειακή έκθεση αφιερωμένη στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, σε συνεργασία με τον Σκοπευτικό Όμιλο Παραδοσιακών Όπλων Πατρών.

Η έκθεση έχει ως στόχο την ανάδειξη και παρουσίαση των αρμάτων, της ενδυμασίας, της παραδοσιακής φορεσιάς και των παρελκομένων που συνόδευαν τον αγωνιστή του 1821 στην καθημερινή και αγωνιστική του ζωή. Περιλαμβάνει αυθεντικά κειμήλια της εποχής και αποσκοπεί στην ουσιαστική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ιστορικές συνθήκες, τον εξοπλισμό και τον τρόπο ζωής των αγωνιστών, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική τεκμηρίωση και την παράδοση.

Η μουσειακή έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου και θα διαρκέσει από 23 έως 25 Ιανουαρίου 2026.

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 14:30 & 17:30 – 22:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι και σχολικές μονάδες της περιοχής που επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση και να παρακολουθήσουν οργανωμένη παρουσίαση των εκθεμάτων, μπορούν να επικοινωνούν για τον προγραμματισμό της επίσκεψής τους στα παρακάτω στοιχεία:

Πρόεδρος: Βαγγελάκος Κωνσταντίνος – 693 215 2945

Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Κοκοτή Βασιλική – 699 226 0724.

Ο Δήμος Αιγιαλείας προσκαλεί τους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά την Ιστορία μέσα από τα αυθεντικά της κειμήλια, τιμώντας τους αγωνιστές που συνέβαλαν καθοριστικά στην Ελευθερία του Έθνους.