Παρουσίαση του βιβλίου "Τρέξε Έρχεται Περιστατικό: Ιστορίες Εφημερίας" της Ειρήνης Μουμούρη

Οι Εκδόσεις Ροτόντα με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου Discover προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Ειρήνης Μουμούρη με τίτλο "Τρέξε Έρχεται Περιστατικό: Ιστορίες Εφημερίας" την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 & ώρα 19:30 στο φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου Discover (Πεζόδρομος Βούρβαχη 3, Πάτρα, Τ.2610624916).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι :

-Αναστασία Αντωνοπούλου, Ιατρός Παθολόγος - Ιδιώτης.

-Αναστασια Σολωμού, Διευθύντρια ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας Επιμελήτρια Α' Ιατρων ΕΣΥ Καρδιολόγος, Εντατικολόγος

Ιωάννα Κ. Χαλίμου, MSc , Παθολόγος Επιμελήτρια Α , Τ.Ε.Π ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ.

-Ειρήνη Μουμούρη, MSc, Φαρμακοποιός, Ελεγκτής 6ης ΥΠΕ.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ελευθερία Στεργιοπούλου, Ραδιοφωνική Παραγωγός και Εκδότρια του Περιοδικού "Λίστα Γάμου".

Η Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους!

Λίγα λόγια για το βιβλίο...

"Τρέξε Έρχεται Περιστατικό: Ιστορίες Εφημερίας"

Ένα βιβλίο με ιστορίες, που δεν γράφονται σε ιατρικούς φακέλους.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών γίνεται η καθημερινή απόδειξη ότι η ανθρωπιά με την παλιανθρωπια είναι τα μόνα δίδυμα αδέρφια, που δεν χωρίζουν ποτέ ούτε με νυστέρι! Στα Επείγοντα μαθαίνεις με κάθε αφορμή ότι το μόνο φάρμακο χωρίς παρενέργειες είναι η αγάπη!

Στα Επείγοντα μαθαίνεις ότι η ανθρωπιά σου πάντα πρέπει να εφημερεύει!

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 19:30.

Βιβλιοπωλείο DISCOVER (Πεζόδρομος Βούρβαχη Διονύσιου 3, Πάτρα).

*Είσοδος Ελεύθερη.