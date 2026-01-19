Παρουσίαση του βιβλίου "Τρέξε Έρχεται Περιστατικό: Ιστορίες Εφημερίας" της Ειρήνης Μουμούρη

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 & ώρα 19:30 στο φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου Discover στην Πάτρα
Οι Εκδόσεις Ροτόντα με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου Discover προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Ειρήνης Μουμούρη με τίτλο "Τρέξε Έρχεται Περιστατικό: Ιστορίες Εφημερίας" την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 & ώρα 19:30 στο φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου Discover (Πεζόδρομος Βούρβαχη 3, Πάτρα, Τ.2610624916).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι :
-Αναστασία Αντωνοπούλου, Ιατρός Παθολόγος - Ιδιώτης.
-Αναστασια Σολωμού, Διευθύντρια ΕΚΑΒ 3ης Περιφέρειας Επιμελήτρια Α' Ιατρων ΕΣΥ Καρδιολόγος, Εντατικολόγος
Ιωάννα Κ. Χαλίμου, MSc , Παθολόγος Επιμελήτρια Α , Τ.Ε.Π ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ.
-Ειρήνη Μουμούρη, MSc, Φαρμακοποιός, Ελεγκτής 6ης ΥΠΕ.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ελευθερία Στεργιοπούλου, Ραδιοφωνική Παραγωγός και Εκδότρια του Περιοδικού "Λίστα Γάμου".
Η Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους!
Λίγα λόγια για το βιβλίο...
"Τρέξε Έρχεται Περιστατικό: Ιστορίες Εφημερίας"
Ένα βιβλίο με ιστορίες, που δεν γράφονται σε ιατρικούς φακέλους.
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών γίνεται η καθημερινή απόδειξη ότι η ανθρωπιά με την παλιανθρωπια είναι τα μόνα δίδυμα αδέρφια, που δεν χωρίζουν ποτέ ούτε με νυστέρι! Στα Επείγοντα μαθαίνεις με κάθε αφορμή ότι το μόνο φάρμακο χωρίς παρενέργειες είναι η αγάπη!
Στα Επείγοντα μαθαίνεις ότι η ανθρωπιά σου πάντα πρέπει να εφημερεύει!
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 19:30.
Βιβλιοπωλείο DISCOVER (Πεζόδρομος Βούρβαχη Διονύσιου 3, Πάτρα).
*Είσοδος Ελεύθερη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr