"Επιστροφή στην Πατρίδα": Από τις 22 έως τις 28 Ιανουαρίου 2026 στον κιν/φο Δαναός

Μια δυνατή κινηματογραφική εμπειρία που μας καλεί να αναστοχαστούμε την ιστορία και τις προεκτάσεις της στο σήμερα.

Αυτό τονίζει το σχετικό δελτίο Τύπου για το ντοκιμαντέρ με τίτλο "Επιστροφή στην Πατρίδα" που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο 2025, όπου & απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, όπως και το βραβείο κοινού στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.



Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός στην Αθήνα από τις 22 έως τις 28 Ιανουαρίου 2026. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία των σκηνοθετών, Χρύσας Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη, του πρωταγωνιστή Τίτους Μίλεχ και των εκλεκτών καλεσμένων Γιάννη Καντέα - Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου στο περιοδικό Αθηνόραμα, Κώστα Κωστάκου (Οld Βoy) κριτικός κινηματογράφου, Αντώνη Λιάκου ιστορικός, Δημήτρη Πλουμπίδη ψυχίατρος - ψυχαναλυτής, Δημήτρη Χριστόπουλου ιστορικός – πολιτικός επιστήμονας και Γιώργου Τσεμπερόπουλου σκηνοθέτης, ο οποίος θα είναι παρών στην προβολή του φιλμ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στις 20:00 & θα συμμετέχει στη συζήτηση με το κοινό που θα ακολουθήσει.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 20:00 είναι προγραμματισμένη η Πρεμιέρα της ταινίας. Μετά το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση με τους σκηνοθέτες Άκη Κερσανίδη και Χρύσα Τζελέπη, τους συντελεστές καθώς και τον πρωταγωνιστή Τίτους Μίλεχ. Προλογίζει και συντονίζει ο Γιάννης Καντέα -Παπαδόπουλος, κριτικός κινηματογράφου.

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στις17:30, θα προλογίσει ο Κώστας Κωστάκος (Οld Βoy), κριτικός κινηματογράφου, και μετά το τέλος της προβολής θα συμμετέχει στη συζήτηση με το κοινό. Παρουσία των σκηνοθετών καθώς και του πρωταγωνιστή Τίτους Μίλεχ.

«…Οι Έλληνες κριτικοί κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.) ψήφισαν σύσσωμοι το ώριμο αριστούργημα των Άκη Κερσανίδη και Χρύσας Τζελέπη ως το καλύτερο ντοκιμαντέρ του 27ου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης».- Αλέξης Ν. Δερμεντζόγλου /εφ. Μακεδονία

ΣΥΝΟΨΗ



Ο Τίτους Μίλεχ, Γερμανός ψυχίατρος, μετά από πολλά χρόνια άρνησης της καταγωγής του, λόγω της ναζιστικής κληρονομιάς, ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής στη γενέτειρά του, τη Γερμανία. Ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο των εγκλημάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Επισκέπτεται τόπους μνήμης και ανθρώπους σε μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορικής αλήθειας, και αναζήτησης απαντήσεων για τον παραλογισμό του παρελθόντος. Περισσότερο από μια βιογραφία, πρόκειται για την υπαρξιακή αναζήτηση ενός ανθρώπου που διασχίζει το χρονικό της ανθρώπινης σκληρότητας, με στόχο την αυτογνωσία και τη συμφιλίωση με το παρελθόν.

Έγραψαν για την ταινία

«Η ταινία υψώνει ένα θαρραλέο ανάχωμα στη λήθη και τη συλλογική αφασία.»— Θωμάς Λιναράς, cinephilia.gr

«Σίγουρα μια ταινία που αξίζει να δείτε: καλλιτεχνική ματιά, τεκμηρίωση, ανθρωπιά.»— Γιάννης Μουγγολιάς, cinephilia.gr

«Ο Μίλεχ κινηματογραφείται σαν ήρωας των Βέντερς/Αντονιόνι. Μια ταινία για τη λευκή ενοχή.»

— Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος, Αθηνόραμα

«Σύνθετη κινηματογραφική έκφραση, με γοητευτική αφήγηση.»— Γιάννης Κρουσίνσκυ, eretikos.gr

«Μια οδύσσεια στο παρελθόν, ένα ανεκτίμητο κινηματογραφικό ταξίδι.»— Κώστας Καρδερίνης, mic.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Χρύσα Τζελέπη, Άκης Κερσανίδης | 2025

Διάρκεια: 127 λεπτά.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Σενάριο-Σκηνοθεσία: Χρύσα Τζελέπη - Άκης Κερσανίδης / Οργάνωση Παραγωγής: Χρύσα Τζελέπη / Διεύθυνση παραγωγής: Άννα Μανιάν / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δράκος Πολυχρονιάδης / Ηχολήπτης: Σίμος Λαζαρίδης.

Μουσική: Κωστής Δρυγιανάκης

Μοντάζ: Γιάννης Καράμπελας

Graphic design, Color, Αφίσα: Νίκος Τζαφερίδης.

Συμπαραγωγή: ΕΡΤ, PROSSENGHISI film & video, FANTASIA ltd

Συγχρηματοδότηση: ΕΚΚΟΜΕΔ

Υποστήριξη: Γενικό προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Παραγωγοί: Άκης Κερσανίδης, Χρύσα Τζελέπη, Πάνος Παπαδόπουλος.

Χορηγoί μετακίνησης: Σίνης Α.Ε. (εμπορία αυτοκινήτων & ανταλλακτικών), ΑΝΕΚ lines.

Παραγωγή: AnemiCinema.

"Ας αφήσουμε τον κάθε ένα να διηγηθεί τη δική του ιστορία. Ας αφουγκραστούμε την ιστορία του άλλου. Μα μπορούμε τάχα να κάνουμε μια παύση στην ανήσυχη κίνηση μας για να τον ακούσουμε;"-Τίτους Μίλεχ

Κινηματογράφος Δαναός (Λεωφόρος Κηφισίας, 109, Αθήνα, τηλ. 2106922655)

Τιμή εισιτηρίου: 9 ευρώ.

Προπώληση εισιτηρίων: danaoscinema.gr και στο ταμείο του κινηματογράφου

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ