Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων»

Η πρώτη φρεγάτα Bellhara του Πολεμικού Ναυτικού έπλευσε στον Σαρωνικό Κόλπο.

Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας - καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire - ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων»,

Έκτοτε, ο «Κίμων» με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με αρχικό προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του ενώ υλοποιήθηκε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ταξίδι της φρεγάτας για την Ελλάδα ενώ μετά την άφιξή της στο ναύσταθμο Σαλαμίνας θα εκκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξής της στον Στόλο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες αλλά και σταδιακή ανάληψη ρόλων.

Τασούλας: Η Ελλάδα δυναμώνει, είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης



«Η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους “Κίμων”, ενός σκάφους 6ης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κάνοντας μάλιστα λόγο για μια «εθνική κατάκτηση».

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται, το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στη ΝΑ Μεσόγειο» συνέχισε ο κ. Τασούλας. «Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην αθηναϊκή τριήρη και στο θωρηκτό Αβέρωφ, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα».

«Ο Κίμων γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες 3 φρεγάτες από τη Γαλλία για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας. Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές και στρατηγικές του δυνατότητες αλλά και η ηθική του δύναμη, που θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα» συμπλήρωσε ο κ. Τασούλας.

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρέος μου να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ' ό,τι την παρέλαβα

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του «Κίμωνα» αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του «Κίμωνα» και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του κατά την τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων». «Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων κι ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας -και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά- κι εμένα ως πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ' ό,τι την παρέλαβα. Και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο Κίμων και με το καλό να υποδεχθούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».