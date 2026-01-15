Πάτρα- Φυσικό αέριο: Μέσω σταθμού αεριοποίησης που θα γίνει στη ΒΙΠΕ, η τροφοδοσία της πόλης- Τι αλλάζει

Λόγοι αυξημένης ασφάλειας και τεχνικής αξιοπιστίας οδηγούν σε αλλαγές στον σχεδιασμό των έργων ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες συνοδεύονται και από μικρή παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται η πράξη επιχορήγησης της ENAON EDA, προκειμένου να προσαρμοστεί ο σχεδιασμός στα νέα τεχνικά δεδομένα που προέκυψαν κατά την εξέλιξη των έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται ο αρχικός σχεδιασμός για κατασκευή σταθμού αεριοποίησης LNG στην Πάτρα και στη θέση του προκρίνεται η επέκταση του δικτύου μέσης πίεσης. Η αλλαγή συνδέεται με τη διαφοροποίηση της όδευσης του χαλύβδινου αγωγού μεταφοράς, εξέλιξη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό στάδιο μελετών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η νέα λύση είναι πιο λειτουργική και μειώνει ουσιαστικά τους τεχνικούς κινδύνους, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη τροφοδοσία της Πάτρας.

Για τις εξελίξεις μίλησε στο thebest.gr ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, τονίζοντας ότι «η απόφαση να μην κατασκευαστεί τελικά σταθμός αεριοποίησης LNG στην Πάτρα ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου».

Όπως εξήγησε, η τροφοδοσία της πόλης θα γίνεται μέσω σταθμού αεριοποίησης που θα γίνει στη ΒΙΠΕ Πατρών, μια λύση που διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια και περιορίζει τους κινδύνους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Οι αλλαγές αποτυπώνονται και στο χρονοδιάγραμμα, με την ολοκλήρωση του έργου να μετατίθεται πλέον για τις 22 Φεβρουαρίου 2027, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την εφαρμογή των νέων τεχνικών παρεμβάσεων. Σχετικά με αυτό ο κ. Μπονάνος, υπογράμμισε ότι «ο συνολικός προγραμματισμός δεν αλλάζει, καθώς εξακολουθεί να προβλέπεται η δημιουργία δικτύου περίπου 208 χιλιομέτρων και η σύνδεση χιλιάδων καταναλωτών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο». Αναφορά έκανε και στο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας ότι οι παροχές φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν σταδιακά, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση του έργου το 2027 και ότι η παράταση είναι πολύ μικρή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολουθεί να δίνεται στα δημόσια κτίρια, όπως νοσοκομεία, σχολεία και μονάδες υγείας, που βρίσκονται στις πρώτες προτεραιότητες του σχεδιασμού.