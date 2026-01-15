Κυψέλη: 50χρονος φέρεται να παρενόχλησε 15χρονo μέσα σε λεωφορείο

Θύμα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 15χρονος χθες (14/1), 20 λεπτά πριν τις τέσσερις το απόγευμα, από έναν άγνωστο περίπου 50 ετών, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αγόρι, στην αρχή επιβιβάστηκε στο λεωφορείο, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου κοντά στο Πεδίον του Άρεως.

Όπως είπε ο 15χρονος μέσα στο λεωφορείο τον παρενόχλησε και εκείνος αμέσως κατέβηκε στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη.

Όμως ο άγνωστος τον ακολούθησε, αναφέρει το ertnews.gr, τον πλησίασε και πάλι και του έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή. Το αγόρι αρνήθηκε κα ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αμέσως στο σημείο έσπευσαν άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στο μεταξύ ο άγνωστος είχε τραπεί σε φυγή και είχε εξαφανιστεί.

Ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του χωρίς αποτέλεσμα. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.