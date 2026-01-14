Πάτρα: «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση Ιδεών: Οι Δίαυλοι»- Εκδηλώσεις και έκθεση στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και η έκθεση τεκμηρίων «Οι δίαυλοι» στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ανακοίνωση της Στέγης Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" αναφέρει τα εξής:

Οι εκδηλώσεις του κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» σε συνεργασία με το EATT (Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζονται πλαισιωμένες από τη λειτουργία της έκθεσης τεκμηρίων «Οι δίαυλοι».

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, στην Στέγη Γραμμάτων, με ομιλία του κ. Λεωνίδα Σωτηρόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σημαντική βαρύτητα έχουν τα εκθέματα που μας παραχωρήθηκαν από το Μουσείο Τύπου-Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την υπεύθυνη κα. Κατερίνα Τσίρου για την πολύτιμη συνεισφορά της.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, ώρα 19:00 μ.μ., με την ομιλία της κυρίας Άννας-Μαρίνας Κατσιγιάννη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το θέμα της ομιλίας είναι: «Ο Παλαμάς ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής».