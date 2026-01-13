«Ρωμαίος και Ιουλιέτα- 30 Χρόνια Μετά» στην Πάτρα

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι παραστάσεις του θεατρικού έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα – 30 Χρόνια Μετά» στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» (Μαιζώνος 271).

Πρόκειται για μια θεατρική παρωδία του κλασικού έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, που παρουσιάζεται από τη θεατρική ομάδα «Είδωλο». Το έργο μεταφέρει τους θρυλικούς ήρωες τριάντα χρόνια μετά τον μεγάλο τους έρωτα, εστιάζοντας στην καθημερινότητα του έγγαμου βίου και στη ρουτίνα που διαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Οι σύγχρονοι συγγραφείς Αλέξανδρος Ντερπούλης και Σίλας Σεραφείμ επιχειρούν μια ανατρεπτική προσέγγιση της σαιξπηρικής ιστορίας, συνδυάζοντας το κωμικό με το τραγικό στοιχείο. Μέσα από χιούμορ, απρόβλεπτες καταστάσεις και χαρακτήρες που φέρουν τα σημάδια της φθοράς του χρόνου, αναδεικνύονται οι αντιφάσεις της καθημερινής ζωής και της ανθρώπινης συνύπαρξης.

Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, που κάποτε αψήφησαν τις οικογενειακές έχθρες και ενώθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τις προσδοκίες, τις μικρές συγκρούσεις και τις δοκιμασίες της κοινής ζωής. Το έργο θέτει, με σατιρική διάθεση, το ερώτημα της «επόμενης μέρας» μετά το ιδανικό τέλος ενός μεγάλου έρωτα.

Η παράσταση αποτελεί μια σύγχρονη παρωδία ενός παγκόσμιου μύθου, προσφέροντας μια διαφορετική ματιά πάνω στον έρωτα, τον γάμο και τον χρόνο.

Συντελεστές: Αντζελα Δημοπούλου, Μίλτος Στεφανάτος Ναταλία Μπεσαράμπη, Ευάγγελος Κούρτης, Δημήτρης Σαρρής, Κωνσταντίνα Καραμέτρου, Κωνσταντίνα Βορύλλα, Βασιλική Ζησιμοπούλου, Βασίλης Πεφάνης, Χρήστος Δελής, Γιώργος Σπαλιάρας, Ακης Πατρινός.

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Καραχάλιος

Κοστούμια – Σκηνικά: Θεατρική ομάδα «Είδωλο»

Μακιγιάζ: Μαρία Γιαννοπούλου, Μαριάννα Χρυσικοπούλου.

Παραστάσεις:

Παρασκευή 16 & 23 Ιανουαρίου (21:00)

Σάββατο 17 & 24 Ιανουαρίου (21:00)

Κυριακή 18 & 25 Ιανουαρίου (20:00)

Χώρος: Θέατρο «Γραμμές ΤέΧνης», Μαιζώνος 271

Τιμή εισιτηρίου: 10 €

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/romaios-kai-ioulieta-30-xronia-meta

Πληροφορίες: 698 403 5043

www.more.com