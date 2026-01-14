Εκπαιδευτική δράση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει για την παρουσίαση της διαδραστικής μουσικοθεατρικής δράσης «Φάλσταφ» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών.

Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Λίγο πριν παρουσιαστεί στην Αθήνα, ο Φάλσταφ του πολυαγαπημένου κύκλου εργαστηρίων και διαδραστικών παραστάσεων Όπερα & Μπαλέτο Τσέπης των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ κάνει πρεμιέρα στην Πάτρα, στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2026, στις 11.00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, σηματοδοτώντας μια ακόμη δυναμική στάση της φετινής περιοδείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα».

Ο Φάλσταφ είναι μια διαδραστική μουσικοθεατρική εμπειρία, εμπνευσμένη από την ομότιτλη όπερα του Τζουζέππε Βέρντι, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Η δράση προσκαλεί τους νεαρούς θεατές να γνωρίσουν τον κόσμο της όπερας μέσα από ζωντανή μουσική, κουκλοθέατρο, αφήγηση και ενεργό συνδημιουργία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την προκράτηση αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr από τις 15 Ιανουαρίου 2026. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η δραματουργία κρατά τον πυρήνα της κωμικής ιστορίας του Βέρντι διαμορφωμένης έτσι ώστε να ενεργοποιεί τη φαντασία και την περιέργεια των παιδιών. Ο Φάλσταφ, γεμάτος αυτοπεποίθηση, αλλά στερημένος από κάθε ίχνος περιουσίας, προσπαθεί να εξαπατήσει τις Άλις και Μέγκ, πιστεύοντας ότι θα τον βοηθήσουν να ανακτήσει την… πολυπόθητη οικονομική του άνεση. Οι δύο γυναίκες ως απάντηση αποφασίζουν να του στήσουν μια σειρά από εύστροφες φάρσες. Τα παιδιά-θεατές συνεισφέρουν ενεργά στη δράση, στη ζωντανή δημιουργία ήχων και στη διαμόρφωση σκηνών και έτσι γίνονται μέρος της κωμικής πλευράς της ιστορίας.

Η δράση αναπτύσσεται σε διαδοχικές βιωματικές φάσεις. Αρχικά, τα παιδιά γνωρίζουν τον μουσικό και αφηγηματικό κόσμο της ιστορίας. Στη συνέχεια, μέσα από παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό και μουσικές δραστηριότητες, συμμετέχουν στη σκηνική εξέλιξη. Η εμπειρία κορυφώνεται με τη χρήση κοστουμιών και αντικειμένων που οδηγούν σε μια γιορτινή αποκριάτικη σκηνή στο δάσος όπου η ιστορία ολοκληρώνεται.

Η μουσική διασκευή αξιοποιεί βασικά μοτίβα της όπερας, ερμηνευμένα ζωντανά με φωνή, κλαρινέτο και ακορντεόν. Ανάμεσα σε αυτά και μία λουπιέρα που θα αποτελέσει κεντρικό εργαλείο της παράστασης: τα παιδιά ηχογραφούν επιτόπου φωνές, ρυθμούς και ήχους, που μετατρέπονται σε ηχοτοπία πάνω στα οποία εξελίσσεται η αφήγηση. Παράλληλα, το κουκλοθέατρο ενεργοποιεί τη συμμετοχή των παιδιών στη σκηνική διαμόρφωση και την κατανόηση των χαρακτήρων.

Η δράση ενισχύει τη δημιουργική έκφραση, τη συνεργασία και την επικοινωνία των παιδιών, συνδέοντας οργανικά τη μουσική, το θέατρο και την κίνηση. Η συμμετοχή τους ως συνδημιουργοί καλλιεργεί τη φαντασία, την ενσυναίσθηση και το ομαδικό πνεύμα, μετατρέποντας την παράσταση σε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία.



Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Όπερα & Μπαλέτο Τσέπης

Φάλσταφ | Για παιδιά 8-12 ετών

Σύλληψη: Χριστίνα Ντέμου

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Στέλλα Μαγγανά (ηθοποιός, κουκλοπαίχτρια), Μαρίσσα Μπίλη (μονωδός, κλαρινέτο, looper), Χριστίνα Ντέμου (ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός, ακορντεόν)

Δημιουργία κούκλας: ΚΟΚΟΥΜΟΥΚΛΟ

Ηλικίες: 8-12 ετών

Ημερομηνίες: 24 & 25 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 11.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Τα εργαστήρια είναι αυτοτελή.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την προκράτηση αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr από τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μέγας Δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ & Δωρητής προγράμματος περιοδειών:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος