Πάτρα: Συνεχίζονται οι διαλέξεις στη Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς"

Συνεχίζεται η σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο του ερευνητικού κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» που εγκαινίασαν η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας (ΕΑΤΤ), με άξονα την παλαμική ποίηση.

Την Τετάρτη, 21/1/2026, και ώρα 7.30 μ.μ. θα μιλήσουν τα μέλη του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών: Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη, Αν. Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας: «Ο Κωστής Παλαμάς ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής» και Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας με θέμα «“Ένας νέος παγκόσμιος ποιητής”. Η πρώτη μετάφραση της Ασάλευτης Ζωής στο Harvard (1919)».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», Κορίνθου 241, στην Πάτρα.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, συνεχίζεται η έκθεση «Οι Δίαυλοι», αφιερωμένη στον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα σε κομβική θέση επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση. Τα τεκμήρια προέρχονται από φορείς, φιλοτελικές εταιρίες και συλλέκτες.