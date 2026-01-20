Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γιάννη Γαλανόπουλου «Με την πένα και το μικρόφωνο 40 χρόνια»

Πολιτισμικό γεγονός για το Ναύπλιο, αποτέλεσε η παρουσίαση του βιβλίου «Με την πένα και το μικρόφωνο 40 χρόνια στα ΜΜΕ» του αγαπημένου συναδέλφου Γιάννη Γαλανόπουλου.

Η εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», με συντονιστή τον δημοσιογράφο Άκη Γκάτζιο.

Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας Φώντας Σταυρόπουλος, ο κοινωνιολόγος Γιώργος Κόνδης, ο μαθηματικός Απόστολος Κοίνης και ο Γιάννης Γαλανόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης, ο εκδότης (εκδόσεις ΚΟΥΡΟΣ) Δημήτρης Φύκιρης και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων των εκδόσεων ΚΟΥΡΟΣ Σταυρούλα Βενιέρη.

Το βιβλίο του Γιάννη Γαλανόπουλου, ξεπερνά τα όρια μιας απλής χρονικής καταγραφής.

Πρόκειται για μια κατάθεση ψυχής, διαποτισμένη από συναίσθημα, μνήμη και βαθύ σεβασμό προς τη δημοσιογραφία, ένα λειτούργημα που ο συγγραφέας υπηρέτησε με αφοσίωση και αγάπη.

Ο Γιάννης Γαλανόπουλος αφηγείται τη διαδρομή του όχι από απόσταση, αλλά μέσα από τη βιωματική εμπειρία ενός ανθρώπου που βρέθηκε στην καρδιά της ενημέρωσης: πίσω από το ραδιοφωνικό μικρόφωνο, στις σελίδες του έντυπου Τύπου, μπροστά στον τηλεοπτικό φακό και, αργότερα, στον ψηφιακό κόσμο.

Η φράση «ένα χόμπι που μετατράπηκε σε επάγγελμα» αποτυπώνει εύστοχα τη φιλοσοφία ζωής ενός ανθρώπου που δεν αντιμετώπισε ποτέ τη δημοσιογραφία ως απλή εργασία, αλλά ως καθημερινή στάση και προσωπικό όραμα.



Η αναφορά του στο πώς η αγάπη για το ρεπορτάζ γεννήθηκε ήδη από τα μαθητικά του χρόνια και παρέμεινε αναλλοίωτη ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αναδεικνύει το βαθύ δέσιμο με τον λόγο και την ενημέρωση.

Αυτή η ειλικρινής εξομολόγηση προσδίδει στο έργο αμεσότητα και αυθεντικότητα, φέρνοντας τον αναγνώστη κοντά στον άνθρωπο πίσω από τον δημοσιογράφο.

Χωρίς πρόθεση αυτοπροβολής ή διεκδίκησης τίτλων και διακρίσεων, ο συγγραφέας επιλέγει να διασώσει μνήμες και να αναδείξει πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στη δημόσια ζωή της Πελοποννήσου και ευρύτερα.

Μέσα από τη ματιά ενός ρεπόρτερ που βρισκόταν διαρκώς στην πρώτη γραμμή, το βιβλίο λειτουργεί ως πολύτιμο ντοκουμέντο μιας ολόκληρης εποχής.