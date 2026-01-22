Παγετός και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο Αχαΐας και Ακαρνανίας

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αχαΐας και της Ακαρνανίας προκαλούν οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο παγετός και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Αχαΐα, παγετός έχει σχηματιστεί σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με δυσχέρεια σε βασικές εθνικές και δημοτικές οδούς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Εθνικές Οδοί Καλαβρύτων–Διακοπτού, Καλαβρύτων–Αιγίου (μέσω Πτέρης), Καλαβρύτων–Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας), καθώς και οι διαδρομές προς Κλειτορία μέσω Πριολίθου και Λουσών. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στον δρόμο προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και στη Δημοτική Οδό Καλαβρύτων–Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας.

Παγετός και χιόνι δυσχεραίνουν την κυκλοφορία και στους κεντρικούς δρόμους των χωριών Ρακίτα, Λεόντιο και Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου, καθώς και στον δρόμο από Χαλανδρίτσα προς Ρακίτα. Ανάλογη εικόνα επικρατεί σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου από τον αυχένα Πριολίθου έως Κλειτορία και Σοποτό, αλλά και από Καστριά έως Κλειτορία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εθνική Οδό Καλαβρύτων–Πούντας, από την Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου έως το 16ο χιλιόμετρο, καθώς και στην οδό προς το Χιονοδρομικό Κέντρο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με τη χρήση αντιολισθητικών μέσων.

Στην Ακαρνανία , η κατάσταση είναι ακόμη πιο σοβαρή σε συγκεκριμένο σημείο, καθώς κατολίσθηση και υποχώρηση του οδοστρώματος σημειώθηκαν στην Επαρχιακή Οδό Γέφυρας Βέργας–Γέφυρας Τατάρνας, στο ύψος της Αλευράδας Βάλτου.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, με την κίνηση να πραγματοποιείται πλέον μέσω παρακαμπτήριας εναλλακτικής οδού, ενώ έχει τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση.

Παράλληλα, στην Επαρχιακή Οδό Καλλιθέας–Προυσού, από το 12ο έως το 18ο χιλιόμετρο, η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης και παγετού.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από κάθε μετακίνηση και να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.