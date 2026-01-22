Άστρος: O λιμενικός λίγο πριν χάσει τη ζωή του έσωσε συμπολίτη του που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθιά οδύνη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Άστρους ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (21.01.2026), όταν η περιοχή δοκιμαζόταν από έντονη κακοκαιρία, με ανέμους που έφταναν τα 9 μποφόρ. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ισχυρό κύμα, την ώρα που πραγματοποιούσε περιπολία στο λιμάνι μαζί με συνάδελφό του.

«Ο Ανδρέας προσπαθούσε να γυρίσει κάποιες βάρκες, το κύμα που τον πλάκωσε ήταν τεράστιο», λέει στο newsit.gr αδερφή του 53χρονου λιμενικού που εν ώρα εργασίας παρασύρθηκε από κύματα και έχασε την ζωή του στο Άστρος.

Η αδερφή του 53χρονου συγκλονισμένη περιγράφει τα μοιραία λεπτά που στοίχησαν την ζωή του αδελφού της.

«Τον πλάκωσε ένα κύμα που ήρθε από την πίσω πλευρά. Νωρίτερα είχαν προσπαθήσει να απεγκλωβίσουν και ένα παιδί, τότε το κατάφεραν. Ήταν μαχόμενος. Στην προσπάθεια του να δέσει κάποιες βάρκες που είχαν αναποδογυρίσει, ήρθε τεράστιο κύμα και τον έριξε μέσα στη θάλασσα μαζί με μία κοπέλα. Η κοπέλα σώθηκε, ο αδελφός μου πνίγηκε. Μάλλον χτύπησε στις βάρκες, χτύπησε κάπου και πνίγηκε», αναφέρει με τρεμάμενη φωνή.