Παράλιο Άστρος: Πατέρας ενός παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η κοινωνία του Παράλιου Άστρους από τον θάνατο του 53χρονου λιμενικού που παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα, την Τετάρτη, την ώρα που έδενε σκάφη, βοηθώντας τους συγχωριανούς του.

Ο 53χρονος ανασύρθηκε λίγη ώρα μετά από την θάλασσα του Άστρος, μη έχοντας τις αισθήσεις του. Αν και οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Ο λιμενικός που αφήνει πίσω του ένα 8χρονο παιδί, ήταν το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας που έπληξε χθες ολόκληρη τη χώρα. Λίγες ώρες μετά, μία 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Η σοκαριστική στιγμή που ο 53χρονος λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα της θάλασσας, καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να δένει σκάφος, όταν ένα τεράστιο κύμα ξεπερνά το ύψος του κυματοθραύστη και πέφτει με ορμή πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι άνεμοι εκείνη τη στιγμή στο Άστρος έπνεαν 9 με 10 μποφόρ.