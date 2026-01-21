Παράλιο Άστρος: Η στιγμή που τα κύματα παρασέρνουν τον άτυχο λιμενικό

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη διάσωσή τους. Η συνάδελφός του είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο ο άτυχος άνδρας άφησε την τεέυταία του πνοή, βυθίζοντας την οικογένειά του και την περιοχή του Άστρους στη θλίψη.

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που ο άνδρας και η συνάδελφός βρίσκονται στη θάλασσα, έπειτα από «χτύπημα» μεγάλων κυμάτων που δέχτηκαν, με αποτέλεσμα ο 53χρονος να χτυπήσει στο κεφάλι σε βράχια κατά την πτώση του.

Ο άνδρας που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο υγείας του Άστρους, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών να τον επαναφέρουν. Μάλιστα, ήταν πατέρας ενός 8χρονου αγοριού.

Ο 53χρονος λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος το απόγευμα της Τετάρτης (21.01.2026), όταν βρισκόταν σε περιπολία μαζί με συνάδελφό του και έκαναν ελέγχους στα σκάφη, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 9 με 10 μποφόρ λόγω της κακοκαιρίας.

Σε σοκ είναι η κοινωνία στο Παράλιο Άστρος, όπου ανασύρθηκε νεκρός ένας 53χρονος λιμενικός , ο οποίος έπεσε στη θάλασσα όσο βοηθούσε στο δέσιμο των σκαφών, προκειμένου να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους που φυσούσαν στην περιοχή.

Πρόκειται για τον πρώτο εκ των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους λόγω της κακοκαιρίας που «ισοπέδωσε» την Ελλάδα. Το δεύτερο θύμα ήταν μια 56χρονη γυναίκα η οποία καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε στην άνω Γλυφάδα, με αποτέλεσμα οι αρχές που την εντόπισαν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια να διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Συλλυπητήρια από τον Βασίλη Κικίλια

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους.»

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Σας ενημερώνουμε για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε σήμερα, κατά τις απογευματινές ώρες, στο Λιμενικό Τμήμα Άστρους Κυνουρίας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εν ώρα υπηρεσίας.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, όταν, κατά τη διάρκεια πεζής περιπολίας στον λιμένα του Άστρους, με σκοπό να απομακρυνθούν πολίτες, ιδιοκτήτες σκαφών, από το σημείο λόγω των εξαιρετικά έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή, δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος παρασύρθηκαν από τα κύματα και έπεσαν στη θάλασσα.

Και τα δύο στελέχη περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο τοπικό Κέντρο Υγείας, εκ των οποίων το ένα χωρίς τις αισθήσεις του.

Δυστυχώς, στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός στελέχους, το οποίο έφερε τον βαθμό του Σημαιοφόρου και ήταν γεννηθείς το 1973.

Το έτερο στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας είναι καλά στην υγεία του.

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση».