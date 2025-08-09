Λήμνος: Διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους

Δραματική επιχείρηση διάσωσης 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με κωπηλατική σανίδα(SUP) στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο.

Γονείς και λουόμενοι προσπάθησαν να τα σώσουν, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού και ελικοπτέρου Super Puma.

Παραθεριστές και ντόπιοι που βρίσκονται στην παραλία Πλατύ της Λήμνου χειροκροτούν μόλις το φουσκωτό με τα 9 ανήλικα παιδιά φτάνει μετά από 40 λεπτά αγωνίας στην ακτή.

Η διάσωση-θρίλερ εκτυλίχθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής στην Παραλία «Πλατύ» στην Λήμνο. Ενώ έπνεαν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, 9 παιδιά με 3 σανίδες όρθιας κοπηλασίας εγκλωβίστηκαν στα βαθιά νερά της θάλασσας.

Ο λουόμενος που βοήθησε στη διάσωση περιέγραψε στο MEGA λεπτό προς λεπτό ότι συνέβη.

«Κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι πήγανε 3 SUP με 3 παιδάκια, δηλαδή σύνολο 9 παιδάκια σε κάθε SUP, όταν είχαν ήδη φτάσει πολύ πολύ βαθιά. Πήραμε τηλέφωνο το Λιμενικό. Μετά από 10 λεπτά ήρθαν κάποιοι από το Λιμενικό να εκτιμήσουν την κατάσταση, αποφασίσανε να φωνάξουν Super Puma».

Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά οι γονείς και δύο λουόμενοι εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι στην φουρτουνιασμένη θάλασσα.

«Όταν έβγαλα το πρώτο γονιό και μετά τα δύο sup, είδα αυτούς τους δύο ηλικιωμένους με μια σωστική λέμβο στη μέση της απόστασης, την πήρα εγώ την σωστική λέμβο πήγα μέσα πήρα τα 3 παιδιά που δεν είχαν sup και μετά πήρα και αυτούς. Ο ένας από τους δύο ήθελε βοήθεια».

«Όταν πήγα μέσα να βοηθήσω, είχε πάει ήδη ο ένας γονιός, δεν έφτανε, δεν ήξερε να κολυμπήσει, και τον έβγαλε και αυτόν έξω και φώναζε να έρθει το Λιμενικό για να σώσει τα παιδιά του».

Οι λουόμενοι ειδοποίησαν το Λιμενικό και στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, δύο περιπολικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο «Super Puma».

Οι γονείς και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αφού στο σημείο δεν υπήρχε κανένας ναυαγοσώστης, αλλά αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.