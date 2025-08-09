Νομάδες ζυθοποιοί φτιάχνουν μπύρες σε όλον τον κόσμο με γεύσεις μέχρι και… τζατζίκι

Ο Κωνσταντίνος Πουγάτσιας από τη Θεσσαλονίκη και ο Λευτέρης Μεσημέρης από την Κέρκυρα ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για Δανία και Ολλανδία, αντίστοιχα.

Δεν πρόκειται να κάνουν εκεί τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά να φτιάξουν τις μπύρες τους. Μέσα στις αποσκευές τους έχουν και... τις μυστικές τους συνταγές, καθώς θα βρεθούν στις ζυθοποιίες των συγκεκριμένων χωρών που τους έχουν προσκαλέσει, για να δημιουργήσουν το επόμενο δροσερό ποτό τους.

Η «ζύμωση» των νομάδων ζυθοποιών έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από τριάντα πολιτείες στις ΗΠΑ και σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Οι μπύρες τους ξετρελαίνουν τους φανατικούς της ζυθοποσίας και έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία. Δεν σταματούν να πειραματίζονται, έχοντας ήδη δημιουργήσει περισσότερες από 230 γεύσεις - από λεμόνι και φράουλα μέχρι γαλακτομπούρεκο και... τζατζίκι!

«Ταξιδεύουμε την μπύρα μας παντού και αυτό είναι το διαφορετικό. Βρισκόμαστε από τη μία άκρη της γης στην άλλη, όπου μας προσκαλούν στα ζυθοποιεία και εκεί παράγουμε τις δικές μας γεύσεις, τις οποίες πουλάμε στην εκάστοτε περιοχή. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα για ταξίδια και είναι σπουδαία η επαφή με ανθρώπους από τόσο διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς», λένε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι δύο φίλοι και συνεργάτες μοιράζονται το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη εδώ και πολλά χρόνια. Ξεκίνησαν δειλά το 2017, ιδρύοντας τη Seven Island Brewery, με έναν στόχο: να ανατρέψουν τα δεδομένα και να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει μπύρα και πόσο μπορεί κάποιος να πειραματιστεί με αυτήν, όπως χαρακτηριστικά λένε.

«Φτιάχνουμε εκρηκτικές, αρωματικές και γεμάτες χαρακτήρα μπύρες για όσους δεν βολεύονται με τα συνηθισμένα. Για όσους διψούν για κάτι αυθεντικό, ανατρεπτικό και πρωτοποριακό. Δοκιμάσαμε κάθε τρελή ιδέα, κάθε απίθανο υλικό - από γαλακτομπούρεκο και crème brûlée μέχρι... τζατζίκι. Τολμήσαμε ό,τι κανείς δεν είχε φανταστεί. Δημιουργούμε μπύρες που δεν έχουν ξαναϋπάρξει, ούτε στην ελληνική ούτε στην παγκόσμια αγορά. Και το κοινό μας αγκάλιασε», δηλώνει ο κ. Πουγάτσιας.

Όπως εξηγούν, οι προτάσεις για να βρεθούν σε νέες πόλεις και να συνεργαστούν με τα τοπικά ζυθοποιεία καταφθάνουν συνεχώς και πλέον έχουν δυναμική παρουσία και πωλήσεις σε σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη ενώ εκτός από το να φτιάχνουν μπύρες στα ...ξένα, τις στέλνουν και έτοιμες στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν και σε πολλές ακόμα χώρες.

«Συνεργαζόμαστε με μερικά από τα κορυφαία ζυθοποιεία στον κόσμο και συμμετέχουμε κάθε χρόνο σε δεκάδες φεστιβάλ craft μπύρας, όπου προσκαλούμαστε να σερβίρουμε τις δημιουργίες μας στο ενθουσιώδες κοινό που έχουμε δημιουργήσει μέσω της μπύρας μας. Η Χαβάη είναι από τους πιο μακρινούς προορισμούς μας και δημιουργήσαμε εκεί, μαζί με τις μπύρες μας, και πολλές και χρωματιστές εμπειρίες. Επιπλέον όσο απαιτητικό είναι το κοινό μας, τόσο περισσότερο παθιαζόμαστε», επισημαίνουν.

Το 2017 βραβεύτηκαν ως το «Καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο Ζυθοποιείο στον Κόσμο». Μετρούν 15 χρυσά μετάλλια, 8 ασημένια και 10 χάλκινα σε διαγωνισμούς στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ πλέον η μπύρα τους θεωρείται μία από τις κορυφαίες στην κατηγορία των craft ζυθοποιείων παγκοσμίως -- βάσει της προτίμησης και της αγάπης των φανατικών hopheads.

Οι νομάδες ζυθοποιοί σύντομα θα αποκτήσουν και τη δική τους βάση, καθώς ετοιμάζεται το ζυθοποιείο τους στην Κέρκυρα, όπου θα λειτουργεί και το παρασκευαστήριο - στρατηγείο τους. Ωστόσο, δεν σκοπεύουν να σταματήσουν τα ταξίδια.

«Φυσικά η ομάδα μας έχει μεγαλώσει από τότε και πλαισιώνεται πλέον και από καινούργια άτομα, που έχουν το ίδιο όραμα με εμάς. Από την Αθήνα, είναι πλέον μαζί μας ο Χρήστος Παπαναγιώτου και από τη Θεσσαλονίκη ο Νικόλας Πουγάτσιας, ενώ συνεχώς λαμβάνουμε προτάσεις από φίλους και γνωστούς για νέες γεύσεις», σημειώνουν και ανυπομονούν για τον επόμενο προορισμό.