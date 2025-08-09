Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λένα Σαμαρά: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»- To αντίο της στενής φίλης της

Λένα Σαμαρά: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, γι...

Το αντίο από τη φίλη της Λίλιαν Βιλδιρίδη

Με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε την στενή της φίλη, Λένα Σαμαρά, η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram, κάτω από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της με την Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.

Οι δύο γυναίκες μοιράζονταν μία ιδιαίτερη στενή φιλία, από όταν ήταν μικρά παιδιά.

Ειδήσεις Τώρα

Φωτιά στην Κερατέα - Συνέλαβαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ- Κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου

Ανέσυραν τραυματισμένο τον μελισσοκόμο που έπεσε στο φαράγγι της Σαμαριάς

Πάτρα: Tροχαίο με μηχανάκι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λένα Σαμαρά Αντώνης Σαμαράς

Ειδήσεις