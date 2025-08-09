Λένα Σαμαρά: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»- To αντίο της στενής φίλης της

Με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε την στενή της φίλη, Λένα Σαμαρά, η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram, κάτω από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της με την Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.

Οι δύο γυναίκες μοιράζονταν μία ιδιαίτερη στενή φιλία, από όταν ήταν μικρά παιδιά.