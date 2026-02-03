Καιρός: Υποχωρούν οι βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες θα κυλήσει ο καιρός την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά λόγω ομίχλης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Δυτική Ελλάδα: Αυξημένες νεφώσεις και ενίσχυση ανέμων

Στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο) ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, χωρίς ωστόσο αξιόλογα φαινόμενα. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται ενίσχυση των νοτίων νοτιοανατολικών ανέμων, οι οποίοι στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά θα φτάσει και τους 18 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 17 με 18 βαθμούς στα νησιά.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026:

Αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώσουν. Από το απόγευμα αναμένονται βροχές στα δυτικά, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί έως 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι ισχυροί στα πελάγη, με σταδιακή εξασθένηση το βράδυ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοδυτικά.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026:

Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026:

Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική χώρα. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω μικρή άνοδο.