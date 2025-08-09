Πάνω από 15.000 στρέμματα έκαψε η φωτιά στην Κερατέα

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion (αισθητήρας VHR2) που πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 και επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κερατέα Αττικής.

Όπως αναφέρει το meteo, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:19 του Σαββάτου 09/08 είχαν καεί περίπου 15.808 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές μεταξύ Κερατέας και Αναβύσσου.