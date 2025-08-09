Φωτιά στην Κερατέα: Η απαιτητική νυχτερινή ρίψη νερού από καναντέρ - ΦΩΤΟ ΚΑΙ BINTEO

Για την εξαιρετική προσπάθεια και τον ηρωισμό των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, που πραγματοποίησαν νυχτερινές ρίψεις νερού με αεροσκάφη Canadair πάνω από την φωτιά Κερατέα, μίλησε στο ΕΡΤNews ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Είναι κάτι που κόβει την ανάσα», είπε αρχικά. «Τα Canadair πετάνε μόνο από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση», ανέφερε και πρόσθεσε: «οι νυχτερινές ρίψεις νερού απαιτούν μεγάλη ικανότητα, αυξάνουν το ρίσκο, αλλά αυτές οι ρίψεις ήταν που περιόρισαν την κίνηση της φωτιάς το βράδυ».

Τόνισε επίσης, πως είναι άνθρωποι αυτοί έχουν τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας και κάποιες φορές παίρνουν υπερβολικά ρίσκα.