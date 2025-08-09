Νεκρός ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς σε τροχαίο στην Εγνατία οδό

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο 55χρονος φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς, γνωστός για τη μακρόχρονη συνεργασία του με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια στα Τύρια.

Συνοδηγός ήταν η 38χρονη σύζυγός του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, εγκλωβίζοντας και τους δύο επιβάτες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα για τον απεγκλωβισμό. Παράλληλα, το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι απηύθυνε έκκληση για προσφορά αίματος για την τραυματία.



Ο Δημητράς, γεννημένος στην Αθήνα το 1970 και μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας από το 2000, είχε πλούσια καριέρα στη φωτογραφία, με συνεργασίες σε πολιτιστικούς φορείς και συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ελλάδα.

