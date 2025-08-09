Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πρέβεζα: Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας

Πρέβεζα: Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας

Η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και τώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό.

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα το μεσημέρι.

Η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και τώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό.

Στην κατάσβεση της φωτιάς αρχικά συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις και τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Tροχαίο με μηχανάκι

Φωτιά στην Κερατέα: Η απαιτητική νυχτερινή ρίψη νερού από καναντέρ - ΦΩΤΟ ΚΑΙ BINTEO

Hλεία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι- Eπιχειρούν εναέρια - ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Πρέβεζα

Ειδήσεις