Πάτρα: Στην τσιμπίδα της ΕΛ.ΑΣ. οι 3 Ρομά που χτύπησαν και λήστεψαν 80χρονη

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πάτρας αντέδρασαν στο περιστατικό επίθεσης και ληστείας εις βάρος μιας 80χρονης γυναίκας από τρεις Ρομά, που έγινε το Σάββατο το πρωί, στην οδό Ασημάκη Φωτήλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες, ένας 18χρονος, ένας 16χρονος και μία 16χρονη, πλησίασαν την ηλικιωμένη, τη χτύπησαν στο στήθος, άρπαξαν τον χρυσό σταυρό που φορούσε στον λαιμό και την έσπρωξαν, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο ισχίο και να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πατρών.