Βοήθεια στους πυρόπληκτους της Πάτρας από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας

Για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές
Εκπρόσωποι της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας βρέθηκαν χθες, 18 Αυγούστου, στο Δημαρχείο για να παραδώσουν συμβολική υλική βοήθεια για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
Στο Δημαρχείο τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ευχαριστώντας τους για όσα προσέφεραν, αποδεικνύοντας πως οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίζουν, αντίθετα στηρίζουν ο ένας τον άλλο κόντρα στις δυσκολίες και όσους ευθύνονται για τα δεινά που καθημερινά αντιμετωπίζουν.
