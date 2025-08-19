Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βοήθεια στους πυρόπληκτους της Πάτρας από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας

Βοήθεια στους πυρόπληκτους της Πάτρας α...

Για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Εκπρόσωποι της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας βρέθηκαν χθες, 18 Αυγούστου,  στο Δημαρχείο για να παραδώσουν συμβολική υλική βοήθεια για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Στο Δημαρχείο τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ευχαριστώντας τους για όσα προσέφεραν, αποδεικνύοντας πως οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίζουν, αντίθετα στηρίζουν ο ένας τον άλλο κόντρα στις δυσκολίες και όσους ευθύνονται για τα δεινά που καθημερινά αντιμετωπίζουν.  

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός 40χρονος χειριστής σε εργοτάξιο αντλησιοταμίευσης

Ανοιχτά μικρόφωνα «πρόδωσαν» τον Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου»

Καιρός: Πάνω από 5.000 κεραυνοί έπεσαν την Δευτέρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώστας Πελετίδης Φωτιές

Ειδήσεις