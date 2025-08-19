ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε πάνω από 50 περιπτώσεις

Έτοιμη να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών που εισέπραξαν παράτυπα κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Οικονομική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 50 διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών καταθέσεων και ακινήτων, με το συνολικό ύψος των περιουσιακών στοιχείων να αγγίζει ή και να υπερβαίνει τα 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσά που αντιστοιχούν σε παράτυπες εκταμιεύσεις, μέσω πλαστών ή ψευδών δηλώσεων στον Οργανισμό. Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για το ζήτημα στο τέλος Αυγούστου.

Η έρευνα ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ωστόσο στις 9 Ιουλίου η Οικονομική Αστυνομία, η οποία πλέον υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί παρέμειναν επί τρεις εβδομάδες στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, αντιγράφοντας τις βάσεις δεδομένων με τα περίπου 600.000 ΑΦΜ των δικαιούχων επιδοτήσεων.

Η εντολή για την παρέμβαση δόθηκε από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη, μετά από αναφορές ότι υπήρχε «εγκληματική οργάνωση» που εκμεταλλευόταν το εθνικό απόθεμα επιδοτήσεων, με τη συμμετοχή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπαλλήλων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συμβούλων και ιδιοκτητών ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων).

Το πλεονέκτημα της εμπλοκής της Οικονομικής Αστυνομίας είναι ότι μπορεί, βάσει νόμου, να δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία στο στάδιο της έρευνας, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί άσκηση ποινικών διώξεων.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε περίπου 5.000 ύποπτους ΑΦΜ, με έμφαση σε «μοναδικούς» δικαιούχους, δηλαδή ιδιώτες που εμφανίστηκαν μία και μόνο φορά ως «νέοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι» για να λάβουν επιδότηση, αλλά και σε περιπτώσεις όπου οι εισπράξεις ξεπερνούσαν τις 20.000 ευρώ.

Από τη λίστα αυτή, οι ερευνητές έχουν ήδη απομονώσει περίπου 200 περιπτώσεις για τις οποίες κινείται διαδικασία δέσμευσης. Ήδη για 55 ΑΦΜ έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί διατάξεις στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι ανακοινώσεις για την υπόθεση θα πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Αυγούστου, σηματοδοτώντας την πρώτη φάση της επιχείρησης για την αποκάλυψη ενός εκτεταμένου κυκλώματος παράτυπων επιδοτήσεων.