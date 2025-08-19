Πάτρα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη από το Εργατικό Κέντρο

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό διοργανώνει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, στις 20:00, στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Με ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο καλεί εργαζόμενους, ανέργους, φοιτητές, συνταξιούχους και συνολικά τους πολίτες της Πάτρας να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Στο κείμενο της πρόσκλησης γίνεται αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, ενώ κατατίθενται αιτήματα που αφορούν τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.