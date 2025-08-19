Φωτιές στην Ελλάδα: 454.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την αρχή του χρόνου

Στο σχεδιάγραμμα που ανέβασε, φαίνονται και οι υπόλοιπες 4 χρονιές που «έσπασαν» αρνητικό ρεκόρ στις καμένες εκτάσεις. Συγκεκριμένα το 2007 κάηκαν 2.717.000 στρέμματα, το 2023, 1.747.000 στρέμματα, το 2021, 1.307.000 εκτάσεις και το 2012, 524.000 στρέμματα.

Στην Ευρώπη έχουν καταστραφεί συνολικά 9 εκατ. στρέμματα. Τα 454.000 από αυτά, αφορούν την Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, φέτος η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 χρόνων, σχετικά με τις εκτάσεις που «έχασε» από τις φωτιές.

Απογοητευτικά και ανησυχητικά τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Κώστας Λαγουβάρδος σχετικά με τα στρέμματα που καταστράφηκαν από τη φωτιά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, από την αρχή του χρόνου.

«Ένα ανησυχητικό διάγραμμα»

Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος αναφέρει πως τα 9 εκατ. στρέμματα που καταστράφηκαν στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη έκταση που έχει καεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Σε αυτό έφερε παράδειγμα και την Ισπανία που είναι παραδομένη στις φωτιές και ήδη έχουν καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα. Πρόκειται και πάλι για την μεγαλύτερη έκταση που έγινε στάχτη τα τελευταία 20 χρόνια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου:

Ένα ανησυχητικό διάγραμμα. Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για τη χώρα μας για τα τελευταία 20 έτη. Οι αριθμοί για το 2025 αφορούν μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις. Οι 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια:

Έτος Καμένες εκτάσεις (στρ)

2007 2.717.000

2023 1.747.000

2021 1.307.000

2012 524.000

2025 454.000

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.