Φωτιές: Οι εμπρηστές έχουν πρόσωπο. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει «πρόσωπο»- Οι σπινθήρες που δεν «βλέπουμε»

Ας ξεκινήσουμε από την είδηση «γυμνή»: «Για το Ίσωμα και το Βασιλικό Αχαΐας, τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων προκαλώντας σπινθήρες».

Κάπως έτσι, σχεδόν… ποιητικά ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά. Από την θυγατρική της ΔΕΗ. Από το σύμπλεγμα καλωδίων και φύσης σε μια περιοχή που, με πολύ λιγότερα, μπορεί να γίνει στάχτη.

Καμία έκπληξη. Δεκάδες οι φωτιές των σπινθήρων που ανάβουν με τον ίδιο τρόπο, με την προσοχή να διαφεύγει των καλωδίων με θαυμαστή ευκολία και να εστιάζει στους εμπρηστές ή στους φερόμενους ως εμπρηστές την ίδια ώρα που εις εκ των μεγαλύτερων… παρόχων "εμπρησμών" παραμένει εκτός δημοσίου διαλόγου, δημοσιογραφικής κάλυψης και περαιτέρω συζήτησης.

Και μάλιστα, παρά τον πακτωλό των εκατομμυρίων για έργα αναβάθμισης και συντήρησης του δικτύου που διέρχεται από δασικές περιοχές. Παρά τα στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν το εύρος του προβλήματος (οι πυρκαγιές που ξεκίνησαν από στύλους ηλεκτρισμού έκαναν στάχτη συνολικά 134.200 στρέμματα δάσους μέσα στο 2024, δηλαδή περισσότερα από όσα κάηκαν λόγω αμέλειας, κεραυνών ή από πρόθεση).

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι ένα μικρό «μαγαζί» για να του συχωρείς "ατυχήματα" και αστοχίες.

Το 2021, η αξία του εκτιμήθηκε σε 4 και κάτι δισ. ευρώ, δόθηκε το 49% και το μάνατζμεντ σε αυστραλιανό fund, έναντι 1 δισ. και κάτι ευρώ. Το 2023, η κυβέρνηση του έδωσε περίπου 250 εκατ. ευρώ επιπλέον, στα 750 εκατ. ευρώ περίπου που ήδη εισέπραττε, για τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις οποίες πληρώνουμε εμείς με τις πάγιες ρυθμίσεις δικτύου.

Τη ίδια ώρα, το 90% του δικτύου παραμένει εναέριο, εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης και στις φθορές, καθώς η υπογειοποίησή του κρίνεται ως μια διαδικασία-μαμούθ, η οποία δεν συμφέρει οικονομικά.

Ποιο είναι το συμπέρασμα; Πέραν των εμπρηστών και της αμέλειας που ξεκληρίζει κάθε χρόνο τη χώρα και απομυζά το περιβαλλοντικό της κεφάλαιο, υπάρχει και ένας μεγάλος "εμπρηστής", ο οποίος βρίσκεται μονίμως στο απυρόβλητο: είναι και η ίδια η υποδομή μας. Η φύση και η κοινωνία πληρώνουν ακριβά για την αδράνεια καθώς τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ απολαμβάνουν την αμέριστη κυβερνητική εμπιστοσύνη και στήριξη. Κάθε σπινθήρας από καλώδιο που αγνοείται, κάθε στρέμμα δάσους που γίνεται στάχτη, είναι υπενθύμιση ότι η πραγματική πρόληψη ξεκινά από εκεί που η δημόσια συζήτηση σιωπά.

Η προσοχή μας είναι στραμμένη στο να πετάμε πέτρες μόνο στους εμπρηστές. Ή, σε όσους εμφανίζονται ως τέτοιοι.

Γιατί αυτοί έχουν πρόσωπο. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει «πρόσωπο».