Πάτρα: Ανατροπή εκσκαφέα στο Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα

Εκτελούσε εργασίες

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας "Άγιος Ανδρέας" όταν ανετράπη εκσκαφέας.

Το βαρύ μηχάνημα εκτελούσε εργασίες στο σημείο όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά και ανετράπη στα πλάγια.

Ευτυχώς δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ωστόσο το συμβαν προκάλεσε αναστάτωση.

Γερανός αναμένεται να σηκώσει το μηχάμηνα.

Ειδήσεις