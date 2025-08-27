Πάτρα: Ανατροπή εκσκαφέα στο Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας "Άγιος Ανδρέας" όταν ανετράπη εκσκαφέας.

Το βαρύ μηχάνημα εκτελούσε εργασίες στο σημείο όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά και ανετράπη στα πλάγια.

Ευτυχώς δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ωστόσο το συμβαν προκάλεσε αναστάτωση.

Γερανός αναμένεται να σηκώσει το μηχάμηνα.