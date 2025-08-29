Δένδιας κατά Φιντάν: «Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις του»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Στην αντεπίθεση κατά του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν πέρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τις προκλητικές δηλώσεις του πρώτου το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου, αλλά και τις προσωπικές αναφορές στον Έλληνα ΥΠΕΘΑ.
O κ. Δένδιας, σημείωσε: Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».
Είχε προηγηθεί αυστηρή δήλωση και το υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος ανέφερε: «Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»
Φιντάν: «Χρησιμοποιούν την Τουρκία για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά»
Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως «αν συνεχιστεί αυτή η φθηνή πολιτική από τους Έλληνες πολιτικούς, μπορεί να προκαλέσει γεωστρατηγικά αποτελέσματα για την Αθήνα».
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χακάν Φιντάν:
«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί η θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. Έχει δημιουργηθεί η πολιτική εξαρτημένη αντίδραση. Ξέρετε αυτό το 1914 είχε φέρει το βραβείο Νόμπελ στον Πάβλοφ. Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική.
Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε.
Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».
