Δένδιας κατά Φιντάν: «Καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς οι δηλώσεις του»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Στην αντεπίθεση κατά του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν πέρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τις προκλητικές δηλώσεις του πρώτου το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου, αλλά και τις προσωπικές αναφορές στον Έλληνα ΥΠΕΘΑ. O κ. Δένδιας, σημείωσε: Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Είχε προηγηθεί αυστηρή δήλωση και το υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος ανέφερε: «Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις» Φιντάν: «Χρησιμοποιούν την Τουρκία για φθηνή πολιτική, όποτε έχουν μπελά»

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως «αν συνεχιστεί αυτή η φθηνή πολιτική από τους Έλληνες πολιτικούς, μπορεί να προκαλέσει γεωστρατηγικά αποτελέσματα για την Αθήνα».